Palmeiras, 11° titolo per Abel Ferreira: è l’allenatore più vincente del club

Con la conquista del quarto Campeonato Paulista contro il Novorizontino, Abel Ferreira diventa l'allenatore più vincente della storia del Palmeiras

Vincenzo Bellino Redattore 10 marzo - 12:32

Abel Ferreira ha scritto una pagina indelebile nella storia del Palmeiras: con la vittoria del quarto Campeonato Paulista contro il Novorizontino, l’allenatore portoghese ha raggiunto 11 trofei con il club, diventando così il tecnico più vincente nella storia dei “Verdão”. Un traguardo che lo porta a superare Oswaldo Brandão, fino a oggi detentore del record con 10 titoli, e a stabilire un primato assoluto per successi conquistati alla guida della squadra.

Abel Ferreira, ennesimo record col Palmeiras — Oltre a questo nuovo record, Abel Ferreira si conferma il tecnico straniero più vincente nella storia del Paulistão, con quattro titoli, e raggiunge Vanderlei Luxemburgo come allenatore con il maggior numero di vittorie nel Campeonato Paulista del XXI secolo. La sua permanenza al club, che supera i cinque anni, lo colloca tra i cinque allenatori con la carriera più lunga in una sola squadra nel calcio brasiliano, sottolineando ulteriormente il suo legame profondo con il Palmeiras. Il suo palmarès con il club è impressionante: quattro Paulistão, due Brasileirão, una Copa do Brasil, una Supercopa do Brasil, due Copa Libertadores e una Recopa Sudamericana. Una carriera che ormai lo ha reso una vera leggenda dei “Verdão”.

L’eredità e la visione futura di Abel Ferreira — Oltre ai numeri e ai trofei, la grandezza di Abel Ferreira si misura anche nella cultura e nella struttura che ha costruito attorno al Palmeiras. La sua gestione ha favorito l’integrazione dei giovani talenti provenienti dal vivaio, garantendo continuità e profondità alla rosa, e ha imposto uno stile di gioco riconoscibile, fatto di equilibrio tattico, rapidità nelle transizioni e solidità difensiva.

La pianificazione meticolosa, unita alla stabilità della dirigenza e al sostegno della tifoseria, permette a Ferreira di affrontare ogni stagione con ambizione e coerenza, mirando non solo ai successi immediati ma anche a consolidare una dinastia sportiva che possa durare nel tempo. Questo approccio lungimirante fa sì che ogni vittoria, dal Paulistão alla Libertadores, non sia un episodio isolato, ma un tassello di un progetto più ampio che ha trasformato il Palmeiras in un punto di riferimento del calcio sudamericano moderno.