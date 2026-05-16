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L'importanza di Roma-Lazio

Roma-Lazio è una delle partite più importanti del week-end e della stagione. Il derby di Roma ha sempre una certa potenza simbolica che lo eleva fra i classici del calcio italiano. In quest'annata, lo scontro è decisivo per quanto riguarda le zone alte della classifica. I biancocelesti, con la prevedibile disfatta in Coppa Italia, non hanno più nulla da giocarsi in questa prima metà del 2026. Al contrario, i giallorossi mettono in palio tutte le loro speranze e i loro desideri nel match.

La Roma ha assolutamente bisogno dei 3 punti per continuare a credere in un posto Champions. L'Europa League è già assicurata grazie alla sconfitta degli aquilotti, che hanno fatto scalare la zona Conference League al settimo posto. I giallorossi quinti a 67 punti sono sulla scia di Juventus e Milan e con un Dybala ritrovato e deciso a rinnovare, unito ad un sempre più implacabile Malen, per cui è arrivato l'acquisto a titolo definitivo, possono puntare al grosso obiettivo.

Tuttavia, il caos attorno alla partita è stato immenso. Lo svolgimento della stracittadina contemporaneamente agli Internazionali di tennis ha creato grossi problemi a Lega Serie A, comune di Roma e circuito ATP. Dopo giorni e giorni di negoziazioni, ufficialità, ricorsi, interviste pungenti e incertezza, si è arrivati alla decisione definitiva: sarà domenica alle 12 in punto. Nel caos riprenderà vita il rituale romano del calcio, nato proprio sotto la stella del disordine. È il 1929 e Roma-Lazio si appresta a diventare un evento imperdibile per la capitale italiana.

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