L'Inter ha conquistato la Coppa Italia 2025-26 senza troppi problemi. Il successo in coppa dei nerazzurri era abbastanza scontato, considerando la qualità dell'avversario. La rosa interista poteva contare su alcuni dei migliori giocatori del campionato, mentre la Lazio, falcidiata dagli infortuni e dal mancato mercato, ha messo in campo una formazione mediocre. Non è un caso che la finale sia stata decisa da due episodi avvenuti per colpa di errori individuali biancocelesti. Nuno Tavares ha commesso uno sbaglio imperdonabile e sul calcio d'angolo dell'1-0 è mancata la concentrazione di tutta la fase difensiva. I romani hanno così mestamente concluso la stagione. Un'annata complicata che terminerà senza l'ingresso in Europa per il secondo anno consecutivo e con un probabile ribaltone durante l'estate. Tuttavia, il comandante Maurizio Sarri e i suoi ragazzi hanno ancora l'opportunità di regalare l'ultima soddisfazione ai propri tifosi: vincere il derby e complicare la lotta europea alla Roma.

ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Il presidente dell'FC Internazionale Giuseppe Marotta abbraccia Cristian Chivu durante la cerimonia di premiazione e consegna delle medaglie al termine della finale di Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

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Come cambia la lotta europea in Serie A dopo la conquista dell'Inter

Con la vittoria dell'Inter:



-Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como ALMENO giocheranno l'Europa League il prossimo anno.



-Atalanta e Bologna si giocheranno la Conference con i nerazzurri grandi favoriti: se dovessero anche perdere con un gol di scarto domenica sarebbero… https://t.co/kbBzfGLlWG — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) May 13, 2026

Tuttavia, il trionfo scontato dell'Inter ha aperto un nuovo tema all'interno del campionato italiano. La vittoria della coppa nazionale fa guadagnare un posto in Europa League, di cui l'Inter, vincente anche dello scudetto, non ha bisogno. Perciò, la sesta classificata parteciperà sicuramente all'EL, mentre la qualificazione alla Conference scalerà in favore del settimo posto. Se la Lazio avesse vinto la finale, questa possibilità non sarebbe stata concreta, poiché i laziali attualmente si trovano al nono posto, fuori dalla lotta europea.

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In questo universo del doblete interista, Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como parteciperanno come minimo all'Europa League. Queso gruppone battaglierà fino all'ultimo per la qualificazione in Champions League, che assegna più visibilità e soprattutto è più remunerativa. Tuttavia, anche la corsa al settimo posto potrebbe riaccendersi se il Bologna (ottavo a 52 punti) dovesse battere l'Atalanta (settima a 58) con un minimo di tre reti di scarto. Difficile, ma non impossibile. La lotta europea è entrata nel vivo e questi ultimi due turni, avvolti nell'incertezza delle date, saranno rivelatori del futuro dei club italiani.

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