La stagione dei nerazzurri dai premi di Serie A e di Coppa Italia: il confronto con le ultime annate
Una visita tutta da ridere in casa Inter: c'è il grande tifoso Giacomo!
L'Inter chiude la stagione 2025/26 da protagonista assoluta. La vittoria del ventunesimo Scudetto e il successo della decima Coppa Italia contro la Lazio hanno consegnato al club milanese un doblete storico, specialmente per Christian Chivu sulla panchina, alla sua prima stagione alla guida dei nerazzurri condita da due trofei. Un prestigio sportivo, che garantisce anche importanti ritorni economici nelle casse del club.
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Quanto vale il 'doblete' dell'InterSecondo le stime riportate da diverse analisi economiche sul calcio italiano, il doppio trionfo porta all'Inter circa 23 milioni complessivi: quasi 16 arrivano dalla conquista della Serie A, mentre il percorso vincente in Coppa Italia vale circa 7 milioni. Un bottino particolarmente importante dopo una stagione europea meno redditizia rispetto alla precedente, nella quale arrivò fino alle finalissima con il PSG. L'eliminazione anticipata agli Ottavi contro il Bodo Glimt ha infatti ridotto sensibilmente gli introiti UEFA dei nerazzurri, fermati intorno ai 70 milioni contro gli oltre 130 nell'annata della finale di Monaco di Baviera.
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Il confronto con le ultime stagioniIl confronto con stagioni passate rende bene l'idea della crescita economica del club nerazzurro. Nel 2022/23, grazie alla prima finale di Champions League contro il Manchester City, alla vittoria della Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana, l'Inter registrò ricavi straordinari: circa 99 milioni dai diritti UEFA, 80 milioni dagli incassi da stadio e oltre 7 milioni proprio dalla Coppa Italia. Nel 2023/24, invece, l'eliminazione anticipata dal torneo contro il Bologna e anche il percorso europeo fermatosi agli Ottavi aveva privato il club di ulteriori entrate, incrementando tuttavia con i ricavi con lo Scudetto gli introiti televisivi dalla Serie A.
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Il percorso dell'Inter in Coppa ItaliaIl cammino trionfante dell'Inter in Coppa Italia è stato caratterizzato dalla continuità e dalla solidità, superando i turni eliminatori mostrando grande carattere. Gli Ottavi contro il Venezia hanno dimostrato tutta la supremazia dei nerazzurri, imponendosi con un netto 5-1 grazie anche ad un super Marcus Thuram, autore di una doppietta. Leggermente più complicata la sfida ai Quarti contro il Torino, con il brivido firmato Kulenovic, ma che alla fine ha visto ugualmente trionfare l'Inter con i gol di Bonny e Diouf.
Nelle semifinali contro il Como si è visto tutto il carattere della squadra di Christian Chivu, che dopo lo 0-0 dell'andata, al ritorno si è ritrovata sotto di due gol, riuscendo però a ribaltarla in mezz'ora con la doppietta di Calhanoglu e il gol di Sucic al 90esimo, che ha fatto esplodere San Siro. In finale non c'è stata storia, 0-2 alla Lazio e trionfo completato.
Per l'Inter questo 'doblete' rappresenta perciò una conferma della solidità del progetto societario e, in un calcio sempre più legato anche alla sostenibilità, vincere continua ad essere il modo più efficace per crescere dentro e fuori dal campo.
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