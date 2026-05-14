L'Inter chiude la stagione 2025/26 da protagonista assoluta. La vittoria del ventunesimo Scudetto e il successo della decima Coppa Italia contro la Lazio hanno consegnato al club milanese un doblete storico, specialmente per Christian Chivu sulla panchina, alla sua prima stagione alla guida dei nerazzurri condita da due trofei. Un prestigio sportivo, che garantisce anche importanti ritorni economici nelle casse del club.

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Quanto vale il 'doblete' dell'Inter

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Il confronto con le ultime stagioni

Secondo le stime riportate da diverse analisi economiche sul calcio italiano, il doppio trionfo porta all'Inter circa: quasiarrivano dalla conquista della, mentre il percorso vincente invale circa. Un bottino particolarmente importante dopo una stagione europea meno redditizia rispetto alla precedente, nella quale arrivò fino alle finalissima con il. L'eliminazione anticipata agli Ottavi contro ilha infatti ridotto sensibilmente gli introitidei nerazzurri, fermati intorno aicontro gli oltrenell'annata della finale di Monaco di Baviera.Il confronto con stagioni passate rende bene l'idea della crescita economica del club nerazzurro. Nel, grazie alla prima finale dicontro il Manchester City, alla vittoria dellae allal'Inter registrò ricavi straordinari: circadai diritti UEFA,dagli incassi da stadio e oltreproprio dalla Coppa Italia. Nel, invece, l'eliminazione anticipata dal torneo contro ile anche il percorso europeo fermatosi agli Ottavi aveva privato il club di ulteriori entrate, incrementando tuttavia con i ricavi con logli introiti televisivi dalla Serie A.

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Il percorso dell'Inter in Coppa Italia

Il camminodell'Inter in Coppa Italia è stato caratterizzato dalla continuità e dalla solidità, superando i turni eliminatori mostrando grande carattere. Gli Ottavi contro ilhanno dimostrato tutta la supremazia dei nerazzurri, imponendosi con un netto 5-1 grazie anche ad un super, autore di una doppietta. Leggermente più complicata la sfida ai Quarti contro il, con il brivido firmato Kulenovic, ma che alla fine ha visto ugualmente trionfare l'Inter con i gol di

ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale Milano segna il secondo gol della sua squadra durante la finale di Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Nelle semifinali contro il Como si è visto tutto il carattere della squadra di Christian Chivu, che dopo lo 0-0 dell'andata, al ritorno si è ritrovata sotto di due gol, riuscendo però a ribaltarla in mezz'ora con la doppietta di Calhanoglu e il gol di Sucic al 90esimo, che ha fatto esplodere San Siro. In finale non c'è stata storia, 0-2 alla Lazio e trionfo completato.

Per l'Inter questo 'doblete' rappresenta perciò una conferma della solidità del progetto societario e, in un calcio sempre più legato anche alla sostenibilità, vincere continua ad essere il modo più efficace per crescere dentro e fuori dal campo.

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