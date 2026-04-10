Atalanta-Juventus è diventato uno dei classici degli ultimi anni di Serie A. Nel momento in cui la dea si è affermata come una delle squadre migliori del campionato, il duello con i bianconeri ha sempre costituito uno dei match più interessanti della settimana. Due società differenti per gestione del club, storia e stili di gioco e che proprio per questo regalano ogni volta risultati sorprendenti. Gli interpreti sulle panchine sono cambiati ma ciò non ha tolto la curiosità di una sfida dal sapore europeo. Inoltre, il match assume una determinata importanza nel momento in cui, i neroazzurri possono avvicinarsi a -1 dalla Juventus in chiave Champions League. La squadra di Spalletti non può assolutamente perdere punti in un weekend dove il Como sarà impegnato con l'Inter capolista e la Roma difficilmente sbaglierà la partita con il Pisa ultimo.