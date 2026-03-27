Nessuna partita è immune al suo contesto di appartenenza. Così il calcio diventa inseparabile da politica, potere e cultura. Si parla molto del legame torbido e preoccupante fra Gianni Infantino e Donald Trump, in cui l'organo principale del calcio globale (FIFA) è completamente asservito alle logiche di potere del Presidente USA. Potere ma anche denaro, che rende dipendente l'istituzione mondiale dai paesi arabi concedendo manifestazioni importanti e chiudendo due occhi sulle violazioni di diritti umani attuate.