Scoppia la rabbia tra le fila dei "non più" campioni d'Africa: l'ex-commissario tecnico Alain Giresse si scaglia contro il presidente della FIFA

Giammarco Probo 18 marzo - 16:48

Ieri sera in tarda serata è arrivato il clamoroso dietrofront in merito alla Coppa D'Africa, giocata due mesi fa. Dopo lo scandalo successo due mesi fa in quella finale, la lega della Coppa D'Africa ha accettato il ricorso del Marocco, dando loro cosi la vittoria della competizione, cosa che ha fatto scatenare il putiferio in casa Senegal. Tra le voci più critiche c’è quella di Alain Giresse, ex commissario tecnico del Senegal, che ha espresso - ai microfoni di Eurosport - tutta la sua indignazione per una sentenza destinata a lasciare strascichi pesanti.

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Le dichiarazioni dell'ex CT del Senegal — LE PAROLE DELL'EX CT DEL SENEGAL -"Trovo tutto questo scandaloso, rimette in discussione molte cose". L’ex tecnico ha poi insistito sulla necessità di andare oltre la semplice applicazione del regolamento: "Sì, c’è il regolamento, i giocatori senegalesi hanno lasciato il campo, ma bisogna anche guardare al contesto".

LA PROTESTA DEL SENEGAL - "Bisogna ricordarsi di tutto quello che è successo, la storia dell’asciugamano e tanti altri elementi che fanno sì che, a un certo punto, il buon senso debba prevalere. Non si può restare ancorati al regolamento in modo cieco. C’erano delle circostanze, delle attenuanti".

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Le dichiarazioni contro Infantino — LO SCONTRO CON INFANTINO - "Infantino non è così innocente in tutto questo. Il Marocco, per esempio, aveva rifiutato di organizzare la Coppa d’Africa femminile. Fino a che punto si è voluto rimediare a quella situazione?".

Parole pesanti, che alimentano ulteriormente una polemica già esplosiva e destinata a proseguire, mentre il Senegal prepara il ricorso per ribaltare una decisione che continua a dividere il calcio africano e internazionale.

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