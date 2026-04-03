1 di 5 Inter e Roma, dove tutto ebbe inizio

MILANO, ITALIA - 27 APRILE: Giocatori, arbitri e tifosi osservano un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco prima della partita di Serie A tra FC Internazionale e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza il 27 aprile 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Inter-Roma è uno dei classici del calcio italiano. Un match inserito nella cornice culturale dell'eterno scontro fra Nord e Sud, fra capitali morali e capitali istituzionali. Lo scontro simbolico fra il biscione e la lupa, ma anche di fede religiosa tra l'alta Madunina e l'epicentro cristiano di San Pietro. Inter-Roma di questo turno di Serie A, si disputerà nel giorno di Pasqua, il che mette in gioco qualcosa in più del semplice risultato. Si parla di morti e resurrezioni, quelle che potrebbero affrontare i due club nella loro personale lotta Scudetto o per un piazzamento in Champions League.