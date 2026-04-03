Inter-Roma è uno dei classici del calcio italiano. Un match inserito nella cornice culturale dell'eterno scontro fra Nord e Sud, fra capitali morali e capitali istituzionali. Lo scontro simbolico fra il biscione e la lupa, ma anche di fede religiosa tra l'alta Madunina e l'epicentro cristiano di San Pietro. Inter-Roma di questo turno di Serie A, si disputerà nel giorno di Pasqua, il che mette in gioco qualcosa in più del semplice risultato. Si parla di morti e resurrezioni, quelle che potrebbero affrontare i due club nella loro personale lotta Scudetto o per un piazzamento in Champions League.
derbyderbyderby rubriche la prima volta “La prima volta” di Inter-Roma: gli esordi della “pazza Inter” in uno spettacolare 3-3
LA PARTITA STORICA
“La prima volta” di Inter-Roma: gli esordi della “pazza Inter” in uno spettacolare 3-3
Cent'anni fa andava in onda la prima sfida fra i nerazzurri e i giallorossi: è cambiato il mondo ma non le anime delle due squadre. Il match si giocherà intorno alle forti individualità meneghine e al gioco organizzato proposto dai capitolini
Tuttavia, per decretare una morte, in un'ottica cristiana e occidentale, è sempre necessario un inizio. Affinché qualcosa o qualcuno possa terminare infatti bisogna avere un atto di creazione, di gestazione. Inter-Roma non si sottrae a questa concezione della storia e perciò si deve ripercorrere i loro percorsi per arrivare al primo incontro nel 1927.
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