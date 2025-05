Gli infortuni stanno tormentando la squadra di Carlo Ancelotti. Nella giornata di oggi, infatti, il centrocampista inglese non si è allenato e rischia di non giocare domenica contro il Celta Vigo

Jacopo del Monaco 2 maggio - 17:11

Domenica, contro il Celta Vigo, il Real Madrid potrebbe giocare senza Jude Bellingham, una delle tante star della squadra di Carlo Ancelotti. Nella giornata odierna, infatti, l'ex Birmingham City non si è allenato con la squadra. Quindi, la sua presenza per la partita in programma domenica 4 maggio è in dubbio.

Bellingham in dubbio per Real Madrid-Celta Vigo In questa stagione, il Real Madrid ha dovuto affrontare gli infortuni di diversi giocatori. Il primo fra tutti è stato quello di Dani Carvajal, il quale ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. In breve, circa 10 mesi ai box e stagione finita. Nelle ultime settimane, i Blancos hanno perso anche altri giocatori: Eduardo Camavinga, lesione tendinea all'adduttore sinistro; Antonio Rudiger; rottura parziale del menisco esterno del ginocchio sinistro; David Alaba, lacerazione del menisco interno del ginocchio sinistro, Ferland Mendy; rottura del tendine del muscolo retto femorale prossimale del quadricipite destro.

Tutti e quattro, quindi, non potranno essere a disposizione di Ancelotti per le ultime partite di campionato. In questo momento, i Blancos sono ancora in corsa per il titolo in Liga, ma sono usciti dalla Champions League per mano dell'Arsenal e hanno perso le finali di Supercoppa di Spagna e Copa del Rey contro il Barcellona di Flick. Nonostante ciò, il Real ha vinto la Supercoppa UEFA contro l'Atalanta e la Coppa Intercontinentale FIFA contro i messicani del Pachuca.

Sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha riportato una notizia riguardante Bellingham. L'ex centrocampista del Borussia Dortmund, oggi, non si è allenato con la squadra, bensì ha svolto lavoro personalizzato all'interno della struttura di Valdebebas. In attesa di un referto medico, l'inglese, attualmente, è in dubbio per la sfida di domenica pomeriggio contro il Celta Vigo.