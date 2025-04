In occasione del match di campionato contro il Getafe, Bellingham è entrato al posto di Endrick al minuto 64. Prima di fare il suo ingresso in campo, però, il calciatore è stato fasciato alla spalla. Immagini che non sono passate di certo inosservate e che hanno portato a volgere l'attenzione su una problematica che il calciatore si trascina ormai da tempo.

Tifosi preoccupati per la stella del Real Madrid

Per risolvere il problema l'ex calciatore del Borussia Dortmund dovrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo terrebbe lontano dal campo per circa 6 mesi. Bellingham, quindi, continuerebbe a rimandare l'operazione per non saltare alcuni appuntamenti importanti sia con la maglia della nazionale che con quella del club. In particolare, se si fosse operato alla fine della scorsa stagione avrebbe dovuto saltare Euro 2024. Se invece si operasse al termine della stagione in corso di Liga, dovrebbe saltare la Coppa del Mondo per Club e tornerebbe in campo soltanto alla fine del 2025 o addirittura all'inizio del 2026.