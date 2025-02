Real Madrid, Ancelotti respira: recuperato Bellingham

Il fuoriclasse inglese recupera per la partita di Coppa del Re, mentre è ancora squalificato in campionato

Mattia Celio 24 febbraio - 17:47

Per il Real Madrid non è mai tempo di riposo. Dopo la vittoria contro il Girona, che ha permesso ai Blancos di raggiungere il Barcellona in testa alla classifica, la squadra di Carlo Ancelotti è tornata immediatamente al lavoro per preparare la sfida di andata della Copa del Rey in programma mercoledì 26 febbraio alle 21 contro la Real Sociedad alla Reale Arena. In vista della sfida contro i biancoblu, Re Carlo riavrà a disposizione uno dei suoi uomini chiave: Jude Bellingham.

Occhi verso la Real Sociedad: torna Bellingham — Carlo Ancelotti può sorridere. Nella sfida di mercoledì sera contro la Real Sociedad, l'ex allenatore del Milan avrà a disposizione quasi l'intera rosa al completo. Gli unici certi che non prenderanno parte alla trasferta a San Sebastian saranno ancora Eder Militao e Dani Carvajal, entrambi ancora alle prese con il loro infortunio al ginocchio. Tra i convocati del Real Madrid tornerà invece ad esserci Jude Bellingham. La stella inglese, che in Liga dovrà ancora scontare una giornata di squalifica dopo l'espulsione contro l'Osasuna per cattiva condotta verso il direttore di gara, è pronta a riprendersi la guida del centrocampo dei blancos.

Come ha riportato il quotidiano Marca, durante l'allenamento del lunedì i titolari scesi in campo con il Girona hanno svolto lavori di recupero, mentre il resto della squadra si è dedicato alla preparazione atletica e al possesso palla per poi concludere con una partita a campo ristretto. Ancelotti non dovrebbe avere dubbi su chi schierare dall'inizio mercoledì sera, ma a 48 ore dal fischio di inizio non possono essere escluse novità.