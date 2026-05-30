Appena un anno di attesa, poi è di nuovo festa: il Monza torna ufficialmente in Serie A attraversando una stagione fatta di alti e bassi in Serie B. Una corsa appassionante con Venezia e Frosinone in campionato, che hanno visto i brianzoli chiudere al terzo posto e affrontare i Playoff, conclusi con la doppia sfida in finale contro il Catanzaro. Una storia di resilienza e carattere, da scoprire fino alla fine.

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Monza, brivido Catanzaro ma è festa brianzola

Il Catanzaro è stato davvero ad un passo da una clamorosa impresa che l'ha portato ad un passo dalla promozione in Serie A, che manca da addirittura 43 anni, ma si è dovuto arrendere alla classifica. All'andata, sul campo dei calabresi, ilsi è imposto con un netto 2-0, grazie alle reti di, portandosi in una posizione di forza in vista del ritorno. Tuttavia, al ritorno sul campo dell'U-Power Stadium, i colpi di scena non sono mancati ed è stato proprio ila prendersi la scena, mettendo in parità i conti con le reti di, chiudendo il doppio confronto sul 2-2.

Un risultato che ha fatto tremare i padroni di casa, ma non abbastanza da cambiare il verdetto: grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare, con il Monza terzo e il Catanzaro quinto, a festeggiare sono stati comunque i brianzoli.

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La stagione del Monza in campionato

Dopo il tracollo della stagione, sulla panchina delè arrivato, tecnico che aveva conquistato la salvezza del Frosinone nelle ultime giornate del campionato precedente. L'accoglienza è stata inizialmente piuttosto fredda e nelle prime uscite infatti, il club brianzolo non funzionava al meglio: a fine settembre, la distanza dalla vetta era già considerevole e le prime critiche iniziavano a manifestarsi. L'ottimismo, però, non è mai mancato all'allenatore e tra ottobre e novembre la sua squadra inizia ad ingranare la marcia, collezionando sette vittorie di fila e altrettanti risultati utili consecutivi tra gennaio e marzo. Il Monza arriva perfino a contendersi il titolo per un periodo con il Venezia.

La stagione 2025/26 si è aperta anche con un cambio importante in società, con la cessione delle quote al fondo americano Beckett Layne Ventures da parte di Fininvest, calando il sipario sull'era Berlusconi.

Il ritorno tra i grandi

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Festa grande per ilche per la seconda volta nella storia centra la promozione in, dopo quella storica della stagione, sempre avvenuta ai Playoff, ma contro il Pisa. I brianzoli celebrano cosi il ritorno nella massima serie dopo appena un anno di 'purgatorio' in Serie B.