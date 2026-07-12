Sembrava dovesse essere uno dei colpi più interessanti del mercato del Genoa, ma la trattativa per Elliot Stroud è improvvisamente saltata. L’esterno svedese, che era stato individuato da dalla società rossoblù come un rinforzo importante per la fascia sinistra, non vestirà la maglia del Grifone nella prossima stagione. Una situazione che ha lasciato grande amarezza all’interno del club, tanto da spingere la dirigenza ad avviare delle azioni legali nei confronti dell’entourage del calciatore.

Il giocatore aveva attirato l’attenzione di Daniele De Rossi grazie alle sue prestazioni in Svezia e al rendimento con la nazionale durante il Mondiale, dove ha giocato 4 partite uscendo ai sedicesimi contro la Francia. Capace di ricoprire più ruoli sulla corsia mancina, sia come esterno a tutta fascia sia come ala offensiva, Stroud era considerato un profilo ideale per il progetto tecnico genoano.

Genoa: azioni legali contro l'entourage di Stroud

Secondo quanto riportato da, l’affare è definitivamente saltato e il Genoa avrebbe deciso di tutelarsi valutandocontro l’entourage del calciatore, ritenendo che siano venuti meno alcuni. La società rossoblù non avrebbe gradito la gestione della situazione e ora vuole fare chiarezza sulla vicenda.

SOLNA, SVEZIA - 4 GIUGNO: Elliot Stroud della Svezia osserva il campo prima della partita amichevole internazionale tra Svezia e Grecia alla Strawberry Arena il 4 giugno 2026 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Stroud rappresentava un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro, in linea con la filosofia del club ligure orientata alla valorizzazione di giovani talenti, come ad esempio Jeff Ekhator, classe 2006 passato alla Juventus per 18 milioni circa. La dirigenza dovrà ora individuare un’alternativa per completare la rosa e garantire a De Rossi un nuovo elemento sulla fascia.

A cambiare completamente lo scenario è stato però l’inserimento dell’Hull City, neopromosso in Premier League che ha accelerato nelle fasi finali della trattativa riuscendo a convincere il giocatore e chiudendo l’accordo. Stroud ha quindi scelto di andare in Inghilterra, approdando in un campionato prestigioso e con la possibilità di confrontarsi immediatamente con il massimo livello del calcio mondiale.