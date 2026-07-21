In casa Bologna c'è da risolvere la grana Jhon Lucumi. Il difensore colombiano è uno dei nomi in uscita dal club felsineo. Nonostante diversi club di Serie A si siano fatti avanti, tra cui Inter e Juventus, al momento non è arrivata alcuna offerta che abbia soddisfatto la dirigenza rosso-blu. Il colombiano è entrato nel suo ultimo anno di contratto e ha già deciso di non rinnovare, motivo per cui in casa Bologna si sta cercando una nuova sistemazione per non perderlo a parametro zero, ma senza fare sconti. Sulla situazione è intervenuto l'amministratore delegato club club emiliano, Claudio Fenucci.

Bologna, Fenucci sul futuro di Lucumi: "Gli abbiamo promesso di cederlo, ma solo su una buona offerta"

Il futuro di Jhon Lucumi al momento rimane un'incognita. Il difensore colombiano ha già espresso la sua intenzione di non rinnovare il contratto con ilmotivo per cui, se dovesse rimanere, la prossima annata sarà l'ultima con la maglia rosso-blu ma la dirigenza sta cercando di fare cassa. La scorsa settimana è scaduta la clausola dei 28 milioni e dunque ora tocca ai Felsinei fare il prezzo.

Contenuto non disponibile. Vedi su Twitter

Nel frattempo, sulla situazione del classe '98 è intervenuto Claudio Fenucci, amministratore delegato del club emiliano, che ha ribadito la voglia da parte del difensore di cambiare aria, ma senza fare sconti: "Lucumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione - ha dichiarato Fenucci - quindi Lucumi può andare via, perché questo lo abbiamo promesso l'anno scorso. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però se dovesse essere così lo contenteremo, se no rimarrà con noi".

BOLOGNA, ITALIA - 03 MAGGIO: Jhon Lucumí del Bologna FC durante la serie A match tra Bologna FC 1909 e Cagliari Calcio allo stadio Renato Dall'Ara il 03 maggio 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Arrivato al Bologna dal Genk nel 2022 per 8 milioni, il 28 enne è subito diventato uno dei punti fermi del club felsineo, prima con Thiago Motta e poi con Vincenzo Italiano. Una notevole ascesa che gli ha permesso di occupare una posizione di rilievo anche nella Colombia, con la quale ha disputato l'ultimo Mondiale in Nord America, terminato agli ottavi di finale contro la Svizzera. Ad oggi le sue statistiche in maglia rossoblù parlano di 152 presenze e 2 reti.