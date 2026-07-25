Il calciomercato in Serie A procede molto lentamente. Le disponibilità economiche sono di gran lunga inferiori rispetto alle squadre della Premier League. Il divario finanziario è talmente ampio che una squadra di metà classifica inglese, può permettersi giocatori a cifre talmente alte che diventano irraggiungibili anche per l'attuale squadra campione di Serie A. L'esempio più cristallino è la sfida fra Chelsea e Inter per Marco Palestra, giovane talento della nazionale italiana. L'esterno, in forza al Cagliari durante la stagione passata, è passato ai londinesi, arrivati decimi, per 60 milioni di euro (55 milioni più bonus), con 5 netti di ingaggio per il giocatore. Tuttavia, inizialmente, il prodotto del settore giovanile dell'Atalanta sarebbe dovuto andare ai nerazzurri, ma l'enorme cifra messa sul banco dai Blues ha completamente stravolto le carte in tavola, costringendo Ausilio e Marotta a cercare altri esterni destri per sostituire Denzel Dumfries, passato al Real Madrid.

Bisseck rinnova fino al 2031

DONAUESCHINGEN, GERMANIA - 24 LUGLIO: Yann Aurel Bisseck dell'FC Internazionale in azione durante la seduta di allenamento della squadra presso il centro sportivo SV Aasen, il 24 luglio 2026 a Donaueschingen, Germania. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

L'Inter ha così cercato di acquistare Anan Khalaili ma il suo arrivo è stato bloccato dalla mancata idoneità durante le visite mediche. Lo spot per la fascia destra è rimasto così libero, in attesa di ulteriori notizie nei prossimi giorni. Tuttavia, qualche piccolo movimento è stato comunque portato a termine. La dirigenza nerazzurra ha riportato a casa il centrocampista Aleksandar Stankovic per 23 milioni di euro e nel frattempo ha pure chiuso verbalmente un rinnovo che ad un certo punto si era complicato.

🚨⚫️🔵 Inter have reached verbal agreement with Yan Bisseck over new long term deal until June 2031.



Bisseck has agreed to new salary conditions and longer contract; official signing not imminent as formal steps will begin over next days. pic.twitter.com/KFlHzzspak — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Yann Bisseck è uno degli elementi più importanti della rosa allenata da Christian Chivu. Arrivato nel 2023, dopo aver ricoperto spesso e volentieri il ruolo di dodicesimo uomo con Simone Inzaghi, il centrale tedesco ha trovato sempre più spazio nella passata stagione. Con Akanji spostato al centro, Bisseck diventava il titolare come braccetto destro. Gli addi di De Vrij e Acerbi promettono un spazio sempre più consistente per il nazionale tedesco. Ausilio e Marotta hanno voluto confermare la maggiore importanza di Bisseck trovando un accordo per rinnovare il contratto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il braccetto destro dovrebbe firmare fino al 2031.