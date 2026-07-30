Il Monza non vede l'ora di poter tornare a calcare i campi della Serie A. La squadra della Brianza è tornata nella massima divisione italiana dopo essere retrocessa nella stagione 2024-2025. I Biancorossi hanno raggiunto l'obiettivo massimo attraverso i play-off di Serie B. Guidato da Paolo Bianco al terzo posto, il Monza ha poi sconfitto la Juve Stabia di Ignazio Abate, rischiando parecchio e infine ha sconfitto il brillante Catanzaro di Alberto Aquilani grazie alla regola del posizionamento finale nella lega. Col totale di 2-2, i lombardi sono saliti di categoria grazie al loro terzo posto finale, superiore al quinto dei calabresi.

La squadra è ancora agli albori della preparazione, considerando il cambio di tecnico avvenuto in giugno. Paolo Bianco ha fatto un passo indietro e ha deciso di tornare nella serie cadetta col Pisa, mentre al suo posto è arrivato Ivan Juric, reduce dai deludenti esoneri con Roma, Southampton e Atalanta. La rosa necessita ancora di investimenti dopo gli acquisti di Akinsanmiro, Varela, Mangas e Kouadio. Nel frattempo, prosegue la preparazione dei brianzoli che dopo aver sconfitto Pro Vercelli e Galatasaray hanno affrontato l'Aris Salonicco.

Monza-Aris Salonicco 1-3

MONZA, ITALIA - 12 AGOSTO: Ange-Yoan Bonny dell'FC Internazionale in azione durante l'amichevole precampionato tra AC Monza e FC Internazionale all'U-Power Stadium, il 12 agosto 2025 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Monza-Aris Salonicco si è disputata alle 18 di oggi nel campo "Monzello - C.S. Silvio e Luigi Berlusconi" di Monza. Schierato con un 4-4-2, il Monza presentava alcuni big come Cutrone, Dany Mota e Pessina. Eppure, la squadra greca è partita più forte guidata in attacco da Kouamé, ex conoscenza della Serie A e da Kadewere, ex Lione. Così, dopo soli 6' l'Aris Salonicco passa in vantaggio con la rete dell'ex OL, il quale ha finalizzato un rapido contropiede. I brianzoli cercano di reagire e dopo qualche occasione capitata sui piedi di Cutrone e Pessina, i greci raddoppiano al 33' con l'ex Sassuolo Racic. Dopo lo 0-2, il Monza continua ad attaccare ma Cutrone non riesce a insaccare in più occasioni.

Con l'inizio del 2T le cose non cambiano. L'Aris Salonicco rimane sempre all'attacco ma con la sostituzione dei due attaccanti perde ritmo e qualità. Anche Juric fa i cambi e inserisce Petagna e Colpani al posto di un evanescente Cutrone e di un ispirato Forson. Dopo una rete divorata da Boussaid, il Monza crolla definitivamente con il terzo gol firmato dal fratello del laziale Dele-Bashiru: Tom Dele-Bashiru. Tuttavia, a pochi secondi dalla fine del match, l'ex Fiorentina Colpani riesce a trovare il gol della bandiera dopo un'azione personale in area.

Dopo Monza-Aris Salonicco, in programma per i brianzoli c'è l'ultima amichevole col Padova prima dell'esordio stagionale ufficiale in Coppa Italia. Il 14 agosto infatti si giocheranno i turni preliminari della coppa nazionale e il Monza affronterà l'Avellino.