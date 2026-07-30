Il mercato degli allenatori, solitamente, si sviluppa durante la fine dei campionati. A fine maggio si tirano le somme della stagione e si decide se proseguire o meno il progetto con il tecnico prescelto all'inizio dell'anno. Così, si iniziano a muovere le panchine e questo produce un effetto a catena che spesso porta a dei cambiamenti molto interessanti e talvolta improvvisi. Eppure, nella giornata di oggi, con le preparazioni già iniziate in vista dell'inizio dei campionati fra 3 settimane, qualcosa di diverso è accaduto. Dall'Inghilterra si è alzato un polverone per via dell'addio di Eddie Howe del Newcastle. Il tecnico inglese infatti ha deciso di salutare il club bianconero dopo 5 stagioni coronate con il ritorno in Champions League e la conquista della Coppa di Lega nella stagione 2024-25. La sua uscita di scena ha provocato un effetto domino che ha incorporato Matthias Jaissle e chissà, forse anche Arne Slot.

Slot potrebbe andare in Arabia Saudita

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mohamed Salah del Liverpool abbraccia Arne Slot, allenatore del Liverpool, dopo essere stato sostituito durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield, il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

Il Newcastle per sostituire il partente improvvisato Eddie Howe ha deciso di puntare su Matthias Jaissle. Il tecnico tedesco è uno dei nomi di punta del progetto Red Bull, ovvero allenatori figli di Ragnick: mitteleuropei giovani capaci di uno stile di gioco moderno e parecchio intenso. Dopo aver guidato il RB Salisburgo vincendo due titoli nazionali, Jaissle è passato all'Al-Ahli dove non ha mai conquistato il campionato ma ha vinto ben 2 Champions League asiatiche consecutivamente.

🚨 Arne Slot one of several candidates for Al-Ahli with Matthias Jaissle set to join Newcastle.



However, it is understood Slot is set to prioritise a move within Europe. pic.twitter.com/lCJI9A1vai — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 30, 2026

La squadra di Franck Kessié, anche lui in partenza a parametro zero, ha dunque bisogno di un nuovo tecnico. Come riporta TalkSPORT, il club saudita avrebbe sondato la disponibilità di Arne Slot. Il tecnico olandese è stato esonerato a maggio dal Liverpool dopo una stagione fallimentare, nonostante la Premier League conquistata l'annata precedente. Da maggio, l'ex Feyenoord ha ricevuto alcune proposte come quella del Fulham e interessamenti come quello del Milan. Il suo obiettivo sarebbe quello di dare priorità all'Europa, ma i soldi dell'Arabia Saudita possono far cambiare idea a chiunque...