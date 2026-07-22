La Francia comincerà un nuovo ciclo dopo la fine di questo Mondiale centro-nord-americano. L'era di Didier Deschamps si è conclusa in modo fallimentare con l'uscita precoce in semifinale contro gli spagnoli. La rosa più forte qualitativamente della competizione non è riuscita a produrre nemmeno 1 xG contro gli iberici. L'attacco era spuntato e nessuno fra Mbappé, Olise, Dembélé e Doué è stato in grado di dare uno strappo alla difesa spagnola. Il centrocampo composto da Rabiot e Tchouameni è collassato davanti alla superiorità tecnica e numerica di Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz. Infine, la difesa ha commesso un grave errore di leggerezza con Digne in occasione del rigore segnato da Oyarzabal e ha perso il suo difensore migliore in William Saliba, uscito nel primo tempo per infortunio. In coppia con Upamecano, i due formavano una delle combinazioni difensive più efficaci dell'intero Mondiale.

Saliba non si opererà alla schiena

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Matvey Safonov del Paris Saint-Germain respinge il pallone di pugno anticipando William Saliba dell'Arsenal durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskás Aréna, il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Prima della mezz'ora di gioco, il difensore dell'Arsenal ha lasciato il campo, sostituito da Maxence Lacroix. Il centrale del Crystal Palace ha compiuto un brutto errore in occasione del 2-0, uscendo forte su Oyarzabal e liberando tutto lo spazio alle spalle per l'inserimento di Pedro Porro. Saliba sarà una delle colonne portanti del prossimo ciclo guidato da Zinedine Zidane, sempre se i problemi alla schiena non gli creeranno ulteriori problemi.

🚨 𝗡𝗘𝗪: William Saliba has decided against having surgery for his back injury, despite suffering the problem during France's World Cup campaign.



Instead, the Arsenal defender will undergo a long period of treatment and rest, but he could still miss the first few months of the… pic.twitter.com/aGB3KhaGaT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 22, 2026

Sbocciato definitivamente sotto Arteta e in coppia con Gabriel, Saliba soffre di problemi alla schiena da diverso tempo. Nel match contro la Spagna, secondo l'Equipe, avrebbe detto addirittura "di non sentirsi più la schiena". Nonostante gli antidolorifici, gli allenamenti e le cure speciali, Saliba ha provato troppo dolore per continuare a giocare. Tuttavia, sempre secondo l'Equipe, il responso dello staff medico dell'Arsenal lo ha convinto nella decisione di non operarsi con un intervento chirurgico. Il difensore centrale dovrà comunque rimanere ai box per diversi mesi.