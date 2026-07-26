Il Mondiale è finito da una sola settimana, ma quello della Seleção è terminato con grande anticipo. La nazionale allenata da Carlo Ancelotti è stata una delle grandi delusioni della Coppa del Mondo appena conclusa. I verdeoro infatti hanno costruito un percorso al di sotto delle aspettative, nonostante la consapevolezza di non poter contare su una rosa come quella del 2002 o del 2006. Dopo un girone sufficiente contro Marocco, Haiti e Scozia, in cui il Brasile è arrivato come primo, Ancelotti ha saputo fare gli accorgimenti giusti per sconfiggere l'ostico Giappone ai sedicesimi. Tuttavia, la Norvegia ha fermato il cammino dei brasiliani agli ottavi di finale: una partita a suo modo memorabile per quello che potrebbe essere stato l'ultimo gol di O'Ney con la nazionale verdeoro. Il fuoriclasse brasiliano è appena tornato dalle vacanze e dopo la polemica sul torneo di poker, ha impiegato pochissimo per risollevare il suo Santos.

Neymar e la doppietta sotto gli occhi di Leão

SANTOS, BRASILE - 25 LUGLIO: Neymar Junior del Santos festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita Brasileirao 2026 tra Santos e Chapecoense allo stadio Vila Belmiro il 25 luglio 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Il Brasileirão ha ripreso il suo corso il 17 luglio, dopo la pausa di un mese e mezzo dovuta alla competizione intercontinentale. Nelle zone alte, il Palmeiras continua il suo ruolino di marcia seguito a stretto giro dal Flamengo. In quelle basse invece, il Santos di Neymar continua a faticare ad uscire dalla zona più calda del massimo campionato brasiliano. Nella notte si è giocata Santos-Chapecoense, un match importante per la corsa salvezza.

Gol 496

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La Chapecoense è l'ultima classificata del Brasileirão con soli 10 punti fatti, mentre il Santos conta 22 punti, solamente a +1 sul quartultimo posto (retrocessione) occupato dal Vasco. Neymar ha sbloccato la partita dopo 36', rispondendo alle tante critiche che gli sono arrivate durante la competizione intercontinentale. Tuttavia, i bianconeri si sono visti ribaltare il risultato nel secondo tempo e al 62' la Chapecoense era sopra 2-1. All'89' Neymar riesce a pareggiare il match su calcio di rigore evitando una sconfitta che sarebbe stata dolorosa per i bianconeri. A osservare le gesta del 10, era presente anche Rafael Leão.