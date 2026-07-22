Presnel Kimpembe può fregiarsi del Mondiale vinto nel 2018. Deschamps era alla sua terza grande competizione con la nazionale francese (Coppa del Mondo 2014, Euro 2016 e Coppa del Mondo 2018) e la Francia appariva dominante tanto quanto lo è ancora oggi. Tuttavia, in Russia il CT francese era riuscito a mettere in piedi uno schiacciasassi capace di dominare la finale per 4-2. La nazionale transalpina arrivata all'ultima competizione intercontinentale, si presentava ancora più pericolosa offensivamente, nonostante la mancanza di Griezmann in attacco e a centrocampo di un giocatore dominante come Paul Pogba. In difesa è mancata una riserva adeguata dei due centrali Upamecano e Saliba, soprattutto nel momento in cui il giocatore dell'Arsenal ha avuto problemi fisici. Nel 2018, alla coppia Varane-Umtiti si aggiungeva un ottimo elemento come Presnel Kimpembe, fermato solamente dai vari infortuni avuti in carriera.

Kimpembe saluta il Qatar SC

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: L'ex calciatore Presnel Kimpembe mostra il trofeo della UEFA Champions League dopo la finale del 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC, disputata alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Kimpembe aveva ricevuto pubblicamente gli elogi di Luis Enrique nel momento del suo addio all'inizio della stagione passata: "È davvero un peccato che debba lasciare. Purtroppo i suoi infortuni lo hanno limitato parecchio in questi 3 anni, ma rimane un giocatore di grande caratura". Il problema principale sofferto dal centrale francese è stato un tendine d'Achille rotto nel 2023, che gli ha impedito di giocare per quasi 3 stagioni.

شكراً بريسنيل كيمبيمبي 💛🙏🏼



Thank you, Presnel Kimpembe. 💛🙏🏼 pic.twitter.com/R5pi0wsEQW — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) July 21, 2026

Il 30enne ha saltato l'intera annata 2023-24, poi ha giocato solamente 76' in quella '24-'25 e infine 695' in quella appena conclusa. Nel settembre 2025 Kimpembe aveva detto addio al PSG dopo quasi vent'anni (giovanili comprese) per andare al Qatar SC, con cui ha collezionato solo 11 presenze. Questo il comunicato del club: "Il Qatar SC annuncia la separazione dal difensore francese Presnel Kimpembe dall'organico della prima squadra. Il club ringrazia Kimpembe per il periodo trascorso in squadra e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera”. Come riportato da FootMercato, nel futuro del francese adesso c'è un nuovo club qatariota di seconda divisione: l'Al-Kharitiyath.