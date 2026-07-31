La Fiorentina vuole ripartire da zero. La stagione passata è stata vissuta come un vero e proprio incubo per gran parte dei match giocati. L'inizio con Stefano Pioli si è presto concluso per la mancanza totale di risultati del tecnico ex Milan, che senza mai vincere in Serie A è stato sollevato dall'incarico precocemente. Così, sulla panchina dei Viola è arrivato Paolo Vanoli, che pur senza strafare e impressionare, è riuscito a risollevare la squadra e condurla ad una salvezza piuttosto tranquilla. Da maggio è stata avviata la rivoluzione della struttura del club. Come DS è arrivato Fabio Paratici, ex Juve e Spurs, mentre come allenatore è stato chiamato Fabio Grosso, reduce dalla buona stagione con il Sassuolo. Paratici ha iniziato a lavorare fin da subito per garantire al tecnico la miglior rosa disponibile, al fine di conseguire l'obiettivo stagionale: un posto in Europa.

Valdepeñas è un nuovo giocatore della Fiorentina

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 14 DICEMBRE: Victor Valdepenas del Real Madrid duella per la palla con Lucas Boye del Deportivo Alaves durante la partita LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e Real Madrid CF all'Estadio de Mendizorroza il 14 dicembre 2025 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Così, il direttore sportivo italiano ha iniziato a concludere parecchi acquisti. In difesa sono arrivati Viery dal Gremio per 15 milioni e Radu Dragusin (ex Juve e Genoa) in prestito. A centrocampo il colpo va cercato sotto il nome di Arthur Atta, centrocampista di grande qualità dell'Udinese pagato 25 milioni di euro. In seguito, Paratici ha portato il giovane e talentuoso Alex Jimenez in prestito dal Bournemouth e il talento Christ Inao Oulaï, che tanto ha impressionato nel Mondiale con la Costa d'Avorio. Infine, oggi è arrivata l'ufficialità per l'ennesimo giovane calciatore pescato dall'ex direttore bianconero: dal Real Madrid è giunto Victor Valdepeñas, difensore classe 2006, per circa 8 milioni di euro e con una percentuale di rivendita pari al 50%.

Víctor Valdepeñas entra a far parte della nostra Storia 💜⚜️ pic.twitter.com/EWssvI6Uss — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2026

La nota ufficiale del club recita così: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola".