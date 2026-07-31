Il Mondiale 2026 è concluso ma molte nazionali hanno già ribaltato le proprie panchine. L'Italia non ha nemmeno partecipato alla competizione intercontinentale ma è stata una delle federazioni calcistiche a partecipare al giro degli allenatori. Il Belgio ha esonerato Rudi Garcia per far sedere Mark Van Bommel. Lionel Scaloni ha deciso di riservarsi ancora qualche mese di tempo (dicembre) per capire bene cosa fare, se continuare con il gruppo o lasciare e cercare un'altra sistemazione.

Eppure, se la nazionale dei Diavoli Rossi è apparsa deludente per lunghi tratti del torneo (nonostante l'accesso ai quarti di finale), ci sono squadre che dovranno cambiare commissario tecnico pur avendo disputato una buona competizione. Tra esse c'è sicuramente la Costa d'Avorio che dovrà andare alla ricerca di un nuovo allenatore per la propria panchina.

Faé lascia la Costa d'Avorio

MILTON KEYNES, INGHILTERRA - 28 MARZO: Emerse Fae, commissario tecnico della Costa d'Avorio, osserva il campo prima dell'amichevole internazionale tra Corea del Sud e Costa d'Avorio, il 28 marzo 2026 a Milton Keynes, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Come riporta l'Equipe, la nazionale africana dovrà cercare un nuovo tecnico che guidi gli Elefanti nelle prossime competizioni calcistiche. Emerse Faé infatti ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Costa d'Avorio, lasciando così la propria nazionale. Faé ha guidato in maniera ottimale gli Elefanti durante il suo mandato. Nella Coppa del Mondo centro-nord-americana, la Costa d'Avorio ha raggiunto i sedicesimi di finale, poi persi per 2-1 contro la Norvegia di Haaland. Tuttavia, Faé era riuscito a trascinare i suoi ragazzi oltre la fase a gironi (un risultato storico), in un gruppo complicato con Curação, Ecuador e Germania.

🚨🚨| BREAKING: Emerse Faé has been 𝐒𝐀𝐂𝐊𝐄𝐃 as Ivory Coast head coach. 👋🇨🇮



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L'ormai ex CT aveva già conquistato i cuori dei tifosi quando era subentrato nel 2023. All'epoca si stava giocando la Coppa d'Africa e la Costa d'Avorio era il paese ospitante. Durante la manifestazione, la Federcalcio aveva deciso di sollevare Gasset dall'incarico e assegnarlo all'ex giocatore. Faé ha così compiuto un vero e proprio miracolo, in quanto è riuscito a portare gli Elefanti alla vittoria del trofeo (terza volta nella storia ivoriana) da subentrante.