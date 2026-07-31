Il calciomercato assume forme sempre più mostruose nei tempi recenti. Le cifre che circolano fra i club della Premier League e le altre grandi squadre europee sono sempre più ingenti e spropositate. Ogni club è alla ricerca del prossimo talento che possa fruttargli la tripla cifra nel momento della cessione. La Ligue 1 è uno dei territori migliori da cui pescare dei calciatori promettenti, nonostante i costi rimangono sempre importanti. Il Manchester City se ne sta accorgendo nella trattativa per Ayyoub Bouaddi, giovane talento in rampa di lancio del Lille. Il centrocampista marocchino gira attorno alla prima squadra dalla stagione 2023-24. Il classe 2007 è diventato un elemento sempre più importante e fondamentale nei vari scacchieri tattici del Lille, soprattutto nell'ultima stagione. Bouaddi ha raccolto così 42 presenze nell'annata passata, che gli hanno permesso di partecipare alla Coppa del Mondo 2026.

Létang non molla Bouaddi

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Morgan Rogers dell'Aston Villa contrastato da Ayyoub Bouaddi del LOSC Lille durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Aston Villa FC e Lille OSC al Villa Park, il 19 marzo 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Dopo l'ottimo Mondiale disputato con i Leoni dell'Atlante, Bouaddi si è trovato al centro del calciomercato europeo. La sua prestazione contro il Brasile ha scatenato dirigenti e osservatori che lo hanno messo al vertice delle proprie liste. Tuttavia, il Manchester City è sembrata essere la squadra più volenterosa nel cercarlo e quella attualmente più vicina ad acquistare il giocatore. Con i contatti che sono proseguiti e si sono intensificati, il presidente del Lille Olivier Létang ne ha approfittato per fare il punto della situazione.

Why Manchester City want Ayyoub Bouaddi 🧠@xpsnetwork 🎥pic.twitter.com/Qjc1xl1GWK — 3rd Man Movements (@3rdmanmovements) July 31, 2026

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Tanguy Nianzou e del rinnovo di Nabil Bentaleb, Létang ha così parlato del suo centrocampista: "Le voci che lo vorrebbero ad una squadra dalla maglia azzurra sono infondate al momento. Ho già detto che pochissimi club sono in grado di poterselo permettere e allo stato attuale confermo la mancanza di sviluppi ulteriori, confidando nel fatto che Bouaddi rimanga ancora un anno con noi. È arrivata qualche offerta ma nessuna ci ha soddisfatto. A certe cifre sarà inevitabile ragionarci, non considerare queste offerte è sempre un errore".