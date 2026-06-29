Il futuro di Nico Gonzalez sembra ormai scritto, e sempre più lontano da Torino. Juventus e Atletico Madrid si stanno avvicinando alla stretta di mano finale per portare l'argentino a vestire permanentemente i colori Colchoneros.

Juve-Atletico: accordo ad un passo per Nico Gonzalez

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La scelta di cuore: Nico vuole l'Atletico

Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', le due società sono al lavoro per sciogliere gli ultimi nodi e arrivare alla fumata bianca per. Laha rivisto al ribasso la richiesta iniziale di 27/28 milioni di euro, aprendo ad una valutazione attorno ai, bonus compresi espinge per chiudere in tempi brevi l'operazione. Il riscatto obbligatorio pattuito la scorsa estate non era scattato a causa di un infortunio che aveva impedito all'esterno argentino di raggiungere il minutaggio richiesto dall'accordo, ma al volontà comune delle parti e del giocatore stesso sta accelerando i tempi verso la fumata bianca definitiva.Anche se ora impegnato al Mondiale con, l'esterno argentino ha più volte fatto capire di voler proseguire l'avventura al Metropolitano con la casacca rojiblanca, anche per via del forte legame con il, ma ancheaveva dato segnali di apertura ad un suo ritorno in bianconero. Secondo la stampa spagnola infatti, anche il tecnico della Juve lo aveva voluto coinvolgere nei suoi piani con una telefonata diretta, ma la priorità di Nico resta quella di rimanere agli ordini di Simeone, arrivando persino a valutare un taglio dello stipendio per favorire l'operazione.

MADRID, SPAGNA - 07 MARZO: Nicolas Gonzalez dell'Atletico de Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra Atletico de Madrid e Real Sociedad al Riyadh Air Metropolitano il 07 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Una stagione costruita sulla fiducia di Simeone

Il rapporto con il Cholo sarebbe la vera chiave della sua permanenza a Madrid. Nonostante un minutaggio centellinato, conin Liga, di cui 18 da titolare e una media di 61 minuti a partita, Nico è diventato un'alternativa preziosa nelle rotazioni offensive: duttilità su entrambe le fasce, spirito di sacrificio senza palla e adattamento totale alla filosofia dirichiesta dal tecnico argentino, ne hanno fatto un giocatore funzionale al progetto, anche quando l'infortunio ne ha frenato la rincorsa al riscatto automatico. L'accordo definitivo, a cifre più ridotte, ora appare però