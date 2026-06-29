La Juventus abbassa le pretese e apre allo sconto: Nico Gonzalez si avvicina a grandi passi all'Atletico Madrid a titolo definitivo
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Il futuro di Nico Gonzalez sembra ormai scritto, e sempre più lontano da Torino. Juventus e Atletico Madrid si stanno avvicinando alla stretta di mano finale per portare l'argentino a vestire permanentemente i colori Colchoneros.
Juve-Atletico: accordo ad un passo per Nico GonzalezSecondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', le due società sono al lavoro per sciogliere gli ultimi nodi e arrivare alla fumata bianca per Nico Gonzalez. La Juventus ha rivisto al ribasso la richiesta iniziale di 27/28 milioni di euro, aprendo ad una valutazione attorno ai 22/25 milioni, bonus compresi e l'Atletico spinge per chiudere in tempi brevi l'operazione. Il riscatto obbligatorio pattuito la scorsa estate non era scattato a causa di un infortunio che aveva impedito all'esterno argentino di raggiungere il minutaggio richiesto dall'accordo, ma al volontà comune delle parti e del giocatore stesso sta accelerando i tempi verso la fumata bianca definitiva.
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La scelta di cuore: Nico vuole l'AtleticoAnche se ora impegnato al Mondiale con l'Argentina, l'esterno argentino ha più volte fatto capire di voler proseguire l'avventura al Metropolitano con la casacca rojiblanca, anche per via del forte legame con il Cholo Simeone, ma anche Spalletti aveva dato segnali di apertura ad un suo ritorno in bianconero. Secondo la stampa spagnola infatti, anche il tecnico della Juve lo aveva voluto coinvolgere nei suoi piani con una telefonata diretta, ma la priorità di Nico resta quella di rimanere agli ordini di Simeone, arrivando persino a valutare un taglio dello stipendio per favorire l'operazione.
Una stagione costruita sulla fiducia di SimeoneIl rapporto con il Cholo sarebbe la vera chiave della sua permanenza a Madrid. Nonostante un minutaggio centellinato, con 24 presenze in Liga, di cui 18 da titolare e una media di 61 minuti a partita, Nico è diventato un'alternativa preziosa nelle rotazioni offensive: duttilità su entrambe le fasce, spirito di sacrificio senza palla e adattamento totale alla filosofia di intensità e pressing richiesta dal tecnico argentino, ne hanno fatto un giocatore funzionale al progetto, anche quando l'infortunio ne ha frenato la rincorsa al riscatto automatico. L'accordo definitivo, a cifre più ridotte, ora appare però ad un passo.
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