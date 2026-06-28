Dopo gli anni in Spagna con tanto di prestiti in Premier League, il calciatore nato nel 1995 si trasferirà nella capitale portoghese
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Per la stagione che verrà, il Benfica ha chiuso la trattativa per l'arrivo di Clement Lenglet. La squadra che milita nella Primeira Liga, infatti, stava cercando un nuovo difensore centrale con una certa esperienza a livello internazionale e ha optato per il transalpino. Dopo quasi dieci anni passati in Spagna, con in mezzo due prestiti in Premier League, il classe 1995 sta per iniziare una nuova avventura della sua carriera agonistica in Portogallo con una delle squadre più importanti nonché più titolate del Paese.
Lenglet nuovo giocatore del Benfica dopo gli anni in SpagnaDopo i primi anni di carriera con la maglia del Nancy, club con cui ha vinto la Ligue 2 nella stagione 2015/2016, nel 2017 il difensore centrale francese è volato in Spagna dove ha esordito nella Liga con la maglia del Siviglia. Dopo una sola annata in Andalusia, il Barcellona decide di acquistarlo spendendo 35 milioni di euro ed alla sua prima esperienza con la maglia della squadra catalana vince sia la Supercoppa Spagnola nel giorno del suo esordio col nuovo club che il campionato. Nel 2021, invece, arriva un altro trofeo con il Barça, vale a dire la Copa del Rey dopo aver battuto in finale l'Athletic Bilbao.
Madrid, Spagna - 30 settembre 2025: Clement Lenglet dell'Atlético Madrid durante la partita di Champions League tra Atlético Madrid ed Eintracht Frankfurt all'Estadio Metropolitano. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)Nel 2022, il Barcellona decide di cedere il prestito il giocatore al Tottenham. Con la squadra del Nord di Londra, Lenglet fa il suo esordio in Premier League. Il francese, nella massima divisione del calcio inglese, giocherà anche nella stagione 2023/2024 dato che i Blaugrana l'hanno ceduto, sempre a titolo temporaneo, all'Aston Villa. Tornato in Spagna dopo le due esperienze in Premier League, il francese viene ceduto ancora una volta in prestito. In questo caso, però, resta nella Liga avendo firmato per l'Atlético Madrid.
🚨❤️🤍 Clement Lenglet to Benfica from Atlético Madrid, here we go! Deal agreed between all parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026
Exclusive detail: Lenglet will sign a three year deal until June 2029 at Benfica. 🦅
Marco Silva has his new centre back. 🇫🇷 pic.twitter.com/5z7TWTlg0x
Lenglet ha vestito la maglia del Colchoners nelle ultime due stagioni senza mai vincere un titolo nazionale o internazionale. Adesso, però, la sua avventura spagnola sta per concludersi. Infatti, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato sul proprio profilo X che il difensore francese nato nel 1995 diverrà un nuovo giocatore del Benfica, con il quale firmerà un contratto triennale, quindi fino al 2029. Marco Silva, nuovo tecnico delle Aguias, sta per avere a disposizione un difensore d'esperienza.
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