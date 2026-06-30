L'Atletico Madrid infiamma il calciomercato e annuncia ufficialmente un nuovo grande rinforzo per la propria rosa. Il club spagnolo comunica l'acquisto a titolo definitivo di Alejandro Grimaldo tramite i propri canali social. La dirigenza dei Colchoneros chiude con assoluto successo un'importante trattativa con il Bayer Leverkusen per formalizzare il trasferimento del talentuoso calciatore per 23 milioni di euro. Il post pubblicato su X recita un caloroso e gioioso messaggio di benvenuto per accogliere il nuovo acquisto nella capitale spagnola. L'allenatore Diego Pablo Simeone riceve così un elemento di grandissimo valore per potenziare la corsia esterna in vista della prossima e impegnativa stagione sportiva. Il calciatore lascia la Bundesliga dopo aver incantato i tifosi tedeschi a suon di assist e giocate spettacolari.

La firma sul contratto e il ritorno in patria

L'operazione di mercato lega ilmancino ai colori biancorossi per un lunghissimo periodo. Il comunicato ufficiale della società madrilena svela chiaramente i dettaglidell'accordo. Alejandrofirma un contratto valido fino alla stagioneblinda il giocatore per bensportivi, dimostrando un'enorme fiducia nelle sue straordinarietecniche e atletiche. Il laterale sceglie laper consacrare definitivamente la propriacalcistica ad altissimi livelli e per riconquistare un ruolo daassoluto davanti al proprio pubblico. Il ritorno in patria stimola fortemente il, il quale desidera sollevare nuovie blindare il proprio posto nella nazionale iberica.

LA CORUÑA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Alejandro Grimaldo (Spagna) in azione durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor, il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

L'impatto tattico nello scacchiere del Cholo

¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩



Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030.



ℹ️ https://t.co/dpuADB9H6y pic.twitter.com/TCcxyW2WD4 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2026

L'inserimento dinello scacchiere tattico del Choloalza notevolmente l'asticella delle ambizioni della squadra. Il laterale garantisce unacostante e martellante sulla fascia sinistra, unendo una formidabilenei cross a una grandetattica nella fase di costruzione della manovra.

I tifosi dell'Atletico accolgono con immenso entusiasmo la notizia del suo approdo a Madrid e sognano già di esultare per le sue pennellate mancine al Cívitas Metropolitano. La dirigenza lavora instancabilmente dietro le quinte per completare l'organico e consegnare all'allenatore una rosa capace di lottare per la vittoria finale nel campionato spagnolo e in Europa. L'acquisto di Grimaldo lancia un chiaro e inequivocabile segnale di forza a tutte le dirette concorrenti.