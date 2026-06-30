L'Atletico Madrid acquista Alejandro Grimaldo dal Bayer Leverkusen. Il laterale spagnolo firma un contratto valido fino al 2030 con i Colchoneros
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
L'Atletico Madrid infiamma il calciomercato e annuncia ufficialmente un nuovo grande rinforzo per la propria rosa. Il club spagnolo comunica l'acquisto a titolo definitivo di Alejandro Grimaldo tramite i propri canali social. La dirigenza dei Colchoneros chiude con assoluto successo un'importante trattativa con il Bayer Leverkusen per formalizzare il trasferimento del talentuoso calciatore per 23 milioni di euro. Il post pubblicato su X recita un caloroso e gioioso messaggio di benvenuto per accogliere il nuovo acquisto nella capitale spagnola. L'allenatore Diego Pablo Simeone riceve così un elemento di grandissimo valore per potenziare la corsia esterna in vista della prossima e impegnativa stagione sportiva. Il calciatore lascia la Bundesliga dopo aver incantato i tifosi tedeschi a suon di assist e giocate spettacolari.
La firma sul contratto e il ritorno in patriaL'operazione di mercato lega il laterale mancino ai colori biancorossi per un lunghissimo periodo. Il comunicato ufficiale della società madrilena svela chiaramente i dettagli contrattuali dell'accordo. Alejandro Grimaldo firma un contratto valido fino alla stagione 2030. L'Atletico Madrid blinda il giocatore per ben quattro anni sportivi, dimostrando un'enorme fiducia nelle sue straordinarie qualità tecniche e atletiche. Il laterale sceglie la Liga per consacrare definitivamente la propria carriera calcistica ad altissimi livelli e per riconquistare un ruolo da protagonista assoluto davanti al proprio pubblico. Il ritorno in patria stimola fortemente il ragazzo, il quale desidera sollevare nuovi trofei e blindare il proprio posto nella nazionale iberica.
L'impatto tattico nello scacchiere del CholoL'inserimento di Grimaldo nello scacchiere tattico del Cholo Simeone alza notevolmente l'asticella delle ambizioni della squadra. Il laterale garantisce una spinta costante e martellante sulla fascia sinistra, unendo una formidabile precisione nei cross a una grande intelligenza tattica nella fase di costruzione della manovra.
¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩— Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2026
Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030.
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I tifosi dell'Atletico accolgono con immenso entusiasmo la notizia del suo approdo a Madrid e sognano già di esultare per le sue pennellate mancine al Cívitas Metropolitano. La dirigenza lavora instancabilmente dietro le quinte per completare l'organico e consegnare all'allenatore una rosa capace di lottare per la vittoria finale nel campionato spagnolo e in Europa. L'acquisto di Grimaldo lancia un chiaro e inequivocabile segnale di forza a tutte le dirette concorrenti.
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