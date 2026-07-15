La Francia dice addio al sogno Mondiale 2026. Dopo una super prestazione contro i Blues, la Spagna si aggiudica il pass per la finale che si terrà il 18 Luglio a Miami. Nonostante i favori del pronostico, la squadra di Deschamps non ha saputo rispettare le aspettative. A tal proposito, intervenuto ai microfoni di Fox Sports, Thierry Henry ha sottolineato la grande gara delle Furie Rosse, analizzando il momento della sua Nazionale.

Gli elogi a Cucurella e alla Nazionale Spagnola

Thierry Henry è stato per svariati anni uno degli idoli della tifoseria francese. Con la maglia dei Blues ha raggiuntosiglandoe fornendo. L'ex Arsenal è il terzo marcatore di sempre con la Nazionale alle spalle di. Con la Francia ha vinto(nel 1998) e(nel 2000).

BLOEMFONTEIN, SUDAFRICA – 22 giugno: Raymond Domenech, commissario tecnico della Francia, manda in campo Thierry Henry come sostituto durante la partita del Gruppo A della Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sudafrica tra Francia e Sudafrica, disputata al Free State Stadium il 22 giugno 2010 a Mangaung/Bloemfontein, in Sudafrica. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Nel corso della sua intervista Henry ha elogiato la prestazione della Spagna. Secondo quest'ultimo, Le Furie Rosse hanno saputo imporre sin dai primi istanti il loro gioco dimostrando ancora una volta il motivo per cui è diventata Campione d'Europa: "Tutti abbiamo capito perché la Spagna è Campione d'Europa. Hanno imposto il loro gioco sin dai primi minuti, sono davvero forti, mi hanno colpito tanto. Le persone non mostrano rispetto per Campioni come Oyarazabal solo perché non gioca nel Real Madrid, ma ha delle qualità fuori dal comune".

L'ex Arsenal ha voluto sottolineare anche la partita di Cucurella. Henry ha esaltato il lavoro del terzino del Real Madrid sia in fase difensiva che in zona d'attacco: "Molti ridono di lui, per me è stato il migliore in campo senza ombra di dubbio. Nessuno è riuscito a fermarlo e a prenderlo. Ha fatto una partita meravigliosa. Sappiamo quanto sono pericolosi i nostri attaccanti, ma lui non è mai andato in difficoltà, ha sempre mantenuto la calma e ha fatto una partita meravigliosa. Bisogna sono prendere esempio da questi giocatori".

Consultant de la chaîne américaine Fox Sports, Thierry Henry est revenu sur la défaite de la France contre l'Espagne soulignant la supériorité de la Roja.



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Henry furioso con la sua Nazionale

Durante il suo intervento, l'exha analizzato anche la prestazione della sua Nazionale. Secondo il francese, molti giocatori hanno sentito troppo l'importanza della gara non riuscendo a mettere in mostra le loro qualità: "Ho visto giocatori che si nascondevano, che avevano paura di avere il possesso della palla. Indossare questa gloriosa maglia vuol dire avere responsabilità.. Non posso vedere che in campo si passeggi. La Spagna ci ha letteralmente dominati, è stato davvero umiliante vedere la partita di ieri".

PARIGI, FRANCIA – 13 novembre: Kylian Mbappé della Francia festeggia il gol del vantaggio della sua squadra insieme ai compagni dopo aver segnato su calcio di rigore durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Francia e Ucraina, disputata al Parc des Princes il 13 novembre 2025 a Parigi, in Francia. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Infine, l'ex attaccante ha voluto ribadire l'importanza di indossare una maglia prestigiosa come quella della Francia, sottolineando come anche se hai talento devi dimostrare di meritare certi palcoscenici: "Non serve solo il talento in gare come questa, bisogna sentirla la maglia addosso, anche se hai già vinto qualcosa, devi dimostrare ogni giorno di poter giocare con la Francia. Ora spero che si guardino allo specchio e capiscano gli errori. Questo non è lo spirito di una squadra che vuole vincere una competizione del genere. Bisogna avere coraggio per affrontare certi palcoscenici".