Il francese elogia le doti tecniche del numero 11 ribadendo la sua importanza nello scacchiere di Deschamps.
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
La Francia continua a vincere e convincere durante il suo percorso al Mondiale 2026. Dopo aver dominato il girone di qualificazione e aver battuto con un netto 3-0 la Svezia, gli uomini di Deschamps affronteranno agli ottavi di finale il Paraguay. I Blues stanno mostrando grande solidità e una grande organizzazione, trascinati dai gol di Kylian Mbappé. Eppure, secondo Thierry Henry, il vero uomo copertina dei francesi è Michael Olise.
Henry pazzo di Michael OliseL'esterno del Bayern Monaco è diventato un pilastro della Nazionale Francese nonostante la giovanissima età. Finora ha collezionato 21 presenze siglando 7 gol e fornendo 9 assist.
Henry, durante l'intervista presso i canali di Fox Sports, ha spiegato che il talento del Bayern Monaco è fondamentale anche per il lavoro che svolge senza palla, per l'intelligenza tattica e per la qualità che mostra palla al piede. Caratteristiche che, a detta dell'ex attaccante dell'Arsenal, lo rendono l'uomo in più della Francia:"Le persone guardano sempre solo i gol, non vedono quello che si fa nel campo. Molto spesso quando hai determinate qualità snobbi un po' la fase difensiva, invece Olise sa fare anche quella. Per me è la vera arma in più della nostra Nazionale".
Successivamente ha ricordato il periodo in cui lo ha allenato, raccontando alcuni annedoti che gli hanno fatto capire il talento fuori da ogni logica del calciatore:"Ho avuto l'onore di poterlo allenare e quindi vederlo da molto vicino, mi ha impressionato sin dalle prime battute, vidi in lui qualcosa di veramente speciale. Questo ragazzo ha delle doti fuori dal comune, il modo in cui vede il calcio è diverso da tutti gli altri. Sicuramente vincerà Mbappé il premio di MVP del torneo, ma per me rimane Olise il numero uno, anche se mi piace tantissimo Kylian".
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Gli elogi al lavoro di Didier DeschampsDurante il suo intervento, il francese ha spiegato perchè ritiene Olise un elemento imprescindibile per i Blues e ha ribadito di preferire questo nuovo ruolo per il talento del Bayern Monaco: "Se penso a quello che fanno gli attaccanti della Francia rimango esterefatto, recuperano tantissimi palloni, ma quello che che lavora di più anche in fase difensiva è Olise. A tal proposito vorrei fare un piccolo appunto: preferisco che giochi da trequartista così può mostrare tutte le sue doti, vorrei vederlo più spesso in quella posizione. Lui da numero dieci e Dembélé largo così può scatenare tutta la sua velocità".
Infine, Henry ha sottolineato come il merito della Francia derivi anche da una grande organizzazione difensiva e della coesione che ha creato il tecnico Didier Deschamps. Secondo l'ex Barcellona, i giocatori partecipano notevolmente alla fase difensiva, permettendo alla squadra di essere molto compatta e ripartire con grande pericolosità:"Non è facile vedere gli attaccanti che difendono così tanto, specialmente se hanno tutti grandi qualità tecniche e vogliono sempre giocare palla al piede. Ma in questo il nostro Ct è stato bravissimo, ha creato un grandissimo gruppo, tutti si aiutano tra loro, è un piacere vederli insieme".
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