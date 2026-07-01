La Francia continua a vincere e convincere durante il suo percorso al Mondiale 2026. Dopo aver dominato il girone di qualificazione e aver battuto con un netto 3-0 la Svezia, gli uomini di Deschamps affronteranno agli ottavi di finale il Paraguay. I Blues stanno mostrando grande solidità e una grande organizzazione, trascinati dai gol di Kylian Mbappé. Eppure, secondo Thierry Henry, il vero uomo copertina dei francesi è Michael Olise.

Henry pazzo di Michael Olise

L'esterno delè diventato un pilastro dellanonostante la giovanissima età. Finora ha collezionatosiglandoe fornendo

BARCELLONA, SPAGNA – 10 MAGGIO: La leggenda del Barça Thierry Henry si scatta un selfie mentre osserva il merchandising Spotify x Cactus Jack x FC Barcelona, in vista dell’esclusivo concerto dal vivo di Travis Scott x Spotify in programma per la serata di sabato, il 10 maggio 2025 a Barcellona, in Spagna.. (Photo by Xavi Torrent/Getty Images for Spotify)

Henry, durante l'intervista presso i canali di Fox Sports, ha spiegato che il talento del Bayern Monaco è fondamentale anche per il lavoro che svolge senza palla, per l'intelligenza tattica e per la qualità che mostra palla al piede. Caratteristiche che, a detta dell'ex attaccante dell'Arsenal, lo rendono l'uomo in più della Francia:"Le persone guardano sempre solo i gol, non vedono quello che si fa nel campo. Molto spesso quando hai determinate qualità snobbi un po' la fase difensiva, invece Olise sa fare anche quella. Per me è la vera arma in più della nostra Nazionale".

Successivamente ha ricordato il periodo in cui lo ha allenato, raccontando alcuni annedoti che gli hanno fatto capire il talento fuori da ogni logica del calciatore:"Ho avuto l'onore di poterlo allenare e quindi vederlo da molto vicino, mi ha impressionato sin dalle prime battute, vidi in lui qualcosa di veramente speciale. Questo ragazzo ha delle doti fuori dal comune, il modo in cui vede il calcio è diverso da tutti gli altri. Sicuramente vincerà Mbappé il premio di MVP del torneo, ma per me rimane Olise il numero uno, anche se mi piace tantissimo Kylian".

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Gli elogi al lavoro di Didier Deschamps

Durante il suo intervento, il francese ha spiegato perchè ritiene Olise un elemento imprescindibile per i Blues e ha ribadito di preferire questo nuovo ruolo per il talento del Bayern Monaco: ", recuperano tantissimi palloni, ma quello che che lavora di più anche in fase difensiva è Olise. A tal proposito vorrei fare un piccolo appunto:. Lui da numero dieci elargo così può scatenare tutta la sua velocità".

WROCLAW, POLONIA – 5 SETTEMBRE: Michael Olise della Francia festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia, disputata alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Wroclaw, in Polonia. (Photo by Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Infine, Henry ha sottolineato come il merito della Francia derivi anche da una grande organizzazione difensiva e della coesione che ha creato il tecnico Didier Deschamps. Secondo l'ex Barcellona, i giocatori partecipano notevolmente alla fase difensiva, permettendo alla squadra di essere molto compatta e ripartire con grande pericolosità:"Non è facile vedere gli attaccanti che difendono così tanto, specialmente se hanno tutti grandi qualità tecniche e vogliono sempre giocare palla al piede. Ma in questo il nostro Ct è stato bravissimo, ha creato un grandissimo gruppo, tutti si aiutano tra loro, è un piacere vederli insieme".