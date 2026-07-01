Un semplice siparietto nel post-partita è bastato per riaccendere il dibattito attorno a Kylian Mbappé. Dopo il successo della Francia per 3-0 contro la Svezia nei sedicesimi di finale del Mondiale. Un video pubblicato dalla Fédération Française de Football ha svelato un curioso retroscena: all'interno dell'aereo che riportava i Bleus da New York a Boston. Uno dei compagni di squadra ha chiamato il capitano con un soprannome ormai diventato virale sui social, "Mobut".

Il meme del momento, Mbappé è il "generale francese"

Nel filmato, girato dietro le quinte del viaggio della Nazionale francese, si vede un gruppo di giocatori prepararsi per una foto di squadra. A un certo punto si sente una voce. Che è stata attribuita da molti tifosi a, esclamare: "Mobut! Ehi Kylian, vieni!". Una battuta che non è passata inosservata e che ha immediatamente fatto il giro del web.

Il soprannome è un chiaro riferimento a Mobutu Sese Seko. Dittatore che governò lo Zaire dal 1965 al 1997. Negli ultimi mesi il nome è stato utilizzato ironicamente sui social network per prendere in giro quello che molti utenti definiscono. Senza però alcuna prova. Il presunto atteggiamento autoritario di Mbappé all'interno delle squadre in cui ha militato, dal Paris Saint-Germain al Real Madrid, fino alla Nazionale francese.

General Mbappe. Even Deschamps his National team coach had to bow!! 🐐 https://t.co/A2blX8DaUx pic.twitter.com/UaqkSPz8pD — SanTa ExqCobar≠ (@SantaExqCobarr) June 30, 2026

La rete è stata invasa da fotomontaggi. Che raffigurano il fuoriclasse francese con abiti militari o con il celebre copricapo leopardato indossato da Mobutu. L'ironia è arrivata persino sugli spalti del MetLife Stadium di New York. Dove durante la partita tra Francia e Senegal alcuni tifosi hanno esposto uno striscione con l'immagine di Mbappé trasformato nel dittatore africano.

"L'ascesa al potere" di Kylian

Da quando è diventato capitano della Francia, nel 2023, dopo il ritiro di Hugo Lloris,Proprio questa forte personalità, però, è stata interpretata da una parte dei tifosi come un eccessivo peso nelle dinamiche della squadra. Alimentando meme e battute sul suo ruolo.

WROCLAW, POLAND - SEPTEMBER 05: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Ukraine and France at Tarczynski Arena on September 05, 2025 in Wroclaw, Poland. (Photo by Mateusz Slodkowski/Getty Images)

A rendere ancora più curioso l'episodio è il fatto che Dembélé. Indicato come l'autore della battuta. Aveva già raccontato in passato la propria passione per i documentari storici. In un'intervista del 2024 aveva spiegato di seguire con interesse approfondimenti dedicati alla Seconda guerra mondiale e ai grandi dittatori del Novecento. Tra cui proprio Mobutu.

Resta il fatto che, almeno all'interno dello spogliatoio dei Bleus. Il soprannome sembra essere stato pronunciato in un clima di leggerezza. Un episodio destinato comunque ad alimentare il dibattito attorno alla figura di Mbappé. Sempre più centrale nella Francia sia in campo sia fuori.