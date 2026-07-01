Ieri sera la Francia ha dato una schiacciante prova di forza, dimostrandosi la rosa più completa e forte della rassegna iridata. I transalpini hanno strapazzato senza nessun tipo di problemi la Svezia, superando il turno e qualificandosi agli ottavi dei Mondiali. Nel prossimo incrocio sfideranno il Paraguay, che ha sorprendentemente eliminato la Germania ai calci di rigore. Kylian Mbappé, autore di una splendida doppietta (che lo ha proiettato in cima alla classifica marcatori insieme a Messi), ha deciso di esultare in maniera assolutamente differente. L'attaccante, dopo il gol, è corso ad abbracciare il suo commissario tecnico. Deschamps, per ringraziare il proprio fuoriclasse, ha compiuto un profondo inchino genuflettendosi dinanzi a lui al momento della sostituzione.

​Il lutto del mister e le parole del capitano

Il CT Deschamps vive un periodo difficilissimo poiché la sua adorata mamma ha perso la vita poco prima della gara contro la Norvegia. Il tecnico ha lasciato il ritiro americano per partecipare al funerale e ha fatto immediatamente ritorno in panchina proprio in occasione della sfida contro la Svezia. Molti opinionisti non hanno condiviso la scelta del selezionatore, ma Mbappé difende la sua guida con un'importante lezione di vita. "Ci sono cose più importanti di un Mondiale, più importanti del calcio. Siamo tutti dietro al mister e volevamo fargli sentire che non era solo", commenta emozionato il capitano francese.

AMBURGO, GERMANIA - 5 LUGLIO: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, interagisce con Kylian Mbappé durante la partita dei quarti di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Francia al Volksparkstadion, il 5 luglio 2024 ad Amburgo, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

​La commozione e la forza del collettivo

Nel post-partita, Deschamps confessa le sue profonde emozioni davanti ai microfoni della sala stampa: "Il gesto di Kylian mi ha commosso profondamente". Il mister francese evidenzia un pensiero chiave per il proseguo del torneo: "La mentalità di un gruppo non fa vincere le partite, ma può farle perdere". Il tecnico conclude il suo intervento e indica proprio Mbappé, nel suo fondamentale ruolo da capitano, come il miglior esempio assoluto di questa incredibile forza collettiva.