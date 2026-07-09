Nonostante le voci che lo vedrebbero come successore di Koeman, l'ex allenatore del Manchester United ha blindato la sua posizione.
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L'eliminazione dell'Olanda dal Mondiale 2026, arrivata ai calci di rigore contro il Marocco, ha aperto una nuova fase per gli Orange. Dopo l'addio di Ronald Koeman, la Federazione è al lavoro per individuare il nuovo commisario tecnico in vista dei prossimi impegni. Tra i papabili successori c'era il nome di Ten Hag. A tal proposito, l'attuale direttore tecnico del Twente ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rtv Oost.
La risposta di Ten Hag ad un possibile approdo in NazionaleDopo aver deluso le aspettative nei percorsi al Manchester United e Bayer Leverkusen, Ten Hag ha deciso di cambiare ruolo. Infatti, l'olandese sarà il nuovo direttore tecnico del Twente dalla prossima stagione.
Durante il suo intervento, l'ex allenatore del Manchester United ha escluso categoricamente un suo approdo in Nazionale. Ten Hag ha speigato di aver già preso definitivamente la sua scelta e di essere concentraro al massimo in questo nuovo percorso da direttore tecnico del Twente.
L'olandese ha voluto sottolineare l'importanza del nuovo progetto e di voler ripagare la fiducia che gli è stata data: "Per quanto riguarda le voci su un mio futuro in Nazionale, volevo fare un po' di chiarezza. Posso dirvi con estrema consapevolezza che non sarò il prossimo Ct della Nazionale, ma anche fra due anni non allenerò l'Olanda. Sono concentrato al massimo in questo progetto, ho grande consapevolezza di quello che faccio e scelgo. Voglio dare il mio massimo per il Twente".
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La scelta della Federazione OlandeseDopo aver incassato il no dell'ex tecnico dell'Ajax, la Federazione Olandese è alla ricerca del nuovo Ct. Nigel de Jong, direttore degli Orange, ha speigato che la scelta dovrà essere fatta senza alcuna fretta, nonostante la Nations League sia ormai alle porte: "Ora ci sarà l'inizio della Nations League, ma questo non deve metterci fretta e decidere il Ct senza pensare. Dobbiamo prenderci il tempo necessario e fare le cose con molta attenzione, non possiamo permetterci di sbagliare. Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare".
Infine, Ten Hag ha voluto ribadire do voler concentrare tutte le sue energie su questa nuova avventura: "So quanto possa essere difficile e faticoso, ma sono totalmente dentro questo progetto. Voglio aiutare la società a crescere, devo tanto a questo Club, mi ha dato un'opportunità enorme. Ho riflettuto, ma ho preso la mia decisione senza alcun rancore".
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