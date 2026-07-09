L'eliminazione dell'Olanda dal Mondiale 2026, arrivata ai calci di rigore contro il Marocco, ha aperto una nuova fase per gli Orange. Dopo l'addio di Ronald Koeman, la Federazione è al lavoro per individuare il nuovo commisario tecnico in vista dei prossimi impegni. Tra i papabili successori c'era il nome di Ten Hag. A tal proposito, l'attuale direttore tecnico del Twente ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rtv Oost.

La risposta di Ten Hag ad un possibile approdo in Nazionale

Dopo aver deluso le aspettative nei percorsi al, Ten Hag ha deciso di cambiare ruolo. Infatti, l'olandese sarà ildalla prossima stagione.

BREMA, GERMANIA - 30 agosto 2025: Erik ten Hag, allenatore del Bayer Leverkusen, durante la partita di Bundesliga tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, disputata al Weserstadion il 30 agosto 2025 a Brema, in Germania. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

Durante il suo intervento, l'ex allenatore del Manchester United ha escluso categoricamente un suo approdo in Nazionale. Ten Hag ha speigato di aver già preso definitivamente la sua scelta e di essere concentraro al massimo in questo nuovo percorso da direttore tecnico del Twente.

L'olandese ha voluto sottolineare l'importanza del nuovo progetto e di voler ripagare la fiducia che gli è stata data: "Per quanto riguarda le voci su un mio futuro in Nazionale, volevo fare un po' di chiarezza. Posso dirvi con estrema consapevolezza che non sarò il prossimo Ct della Nazionale, ma anche fra due anni non allenerò l'Olanda. Sono concentrato al massimo in questo progetto, ho grande consapevolezza di quello che faccio e scelgo. Voglio dare il mio massimo per il Twente".

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La scelta della Federazione Olandese

Dopo aver incassato il no dell'ex tecnico dell, laè alla ricerca del nuovo Ct., direttore degli Orange, ha speigato che la scelta dovrà essere fatta senza alcuna fretta,: "Ora ci sarà l'inizio della Nations League, ma questo non deve metterci fretta e decidere il Ct senza pensare. Dobbiamo prenderci il tempo necessario e fare le cose con molta attenzione, non possiamo permetterci di sbagliare.".

DORTMUND, GERMANIA - 10 luglio 2024: Nigel de Jong, dirigente della nazionale dei Paesi Bassi, ispeziona il terreno di gioco insieme al commissario tecnico Ronald Koeman prima della semifinale di UEFA Euro 2024 tra Paesi Bassi e Inghilterra, disputata al Football Stadium Dortmund il 10 luglio 2024 a Dortmund, in Germania. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, Ten Hag ha voluto ribadire do voler concentrare tutte le sue energie su questa nuova avventura: "So quanto possa essere difficile e faticoso, ma sono totalmente dentro questo progetto. Voglio aiutare la società a crescere, devo tanto a questo Club, mi ha dato un'opportunità enorme. Ho riflettuto, ma ho preso la mia decisione senza alcun rancore".