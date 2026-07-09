A poche ore dal calcio di inizio il Marocco perde un giocatore importante in vista della partita contro la Francia. Mohamed Ouahbi dovrà infatti fare a meno di Ismael Saibari. Il neo attaccante del Bayern Monaco è stato fermato da un infortunio alla coscia. A confermarlo è stato lo stesso allenatore dei Leoni dell'Atlante che, dunque, questa sera affiderà l'attacco a Soufiane Rahimi. La partita, come ricordiamo, si giocherà stasera alle 22 ora italiana.

Saibari non recupera per la Francia: Rahimi al suo posto

Ildovrà fare a meno del suo attaccante titolare nella partita contro la, valevole per i quarti di finale del Mondiale 2026. Ismael Saibari non sarà disponibile a causa di un infortunio alla coscia rimediato nella sfida contro il, vinta dagli africani per 3-0. Il nuovo attaccante delera stato costretto ad abbandonare il campo già nel primo tempo destando subito grande preoccupazione tra i tifosi dei Leoni dell'Atlante e questa mattina è arrivata la notizia che non volevano sentire.

Anche lo stesso allenatore del Marocco, Mohamed Ouahbi, ha confermato l'assenza del classe 2001 e, dunque, questa sera a guidare l'attacco ci sarà Soufiane Rahimi (42 presenze, 14 gol), che lo ha sostituito sabato contro il Canada. Tuttavia, l'infortunio non dovrebbe tenere fuori Saibari per il resto del Mondiale, ma è chiaro che tutto dipenderà dal risultato della partita contro i Blues. In caso di successo, il Marocco se la vedrà contro la vincente tra Spagna e Belgio.

MADRID, SPAGNA - 27 MARZO: Ismael Saibari, del Marocco, osserva il gioco durante un'amichevole internazionale tra Marocco ed Ecuador, il 27 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

L'ex attaccante del PSV Eindhoven si era affermato come il giocatore chiave dell'attacco della selezioni africana. Schierato come unica punta, aveva già segnato tre gol contro Brasile, Scozia e Haiti. Questo Mondiale si è rivelato la definitiva consacrazione per il 24 enne tanto che la prossima stagione, come accennato, giocherà in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco il quale, per strapparlo agli olandese, ha sborsato 50 milioni di euro.