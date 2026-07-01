Ismael Saibari è un nuovo giocatore del Bayern Monaco: operazione complessiva da 55 milioni di euro con il PSV Eindhoven
Marocco, Saibari sigla il rigore decisivo per la vittoria e inizia la festa
Affare chiuso e blindato nel corso delle scorse settimane in attesa solo dell'ufficialità, che è arrivata pochi minuti fa: Ismael Saibari lascia il PSV e si trasferisce al Bayern Monaco per 55 milioni. Ecco tutti i dettagli dell'operazione mostre che ha portato il marocchino in Bundesliga, dopo tanti anni in Olanda, ma ora focalizzato sul Mondiale con il suo Marocco.
Saibari al Bayern: il comunicatoTramite una nota ufficiale, il Bayern Monaco ha svelato l'acquisto del marocchino: "Il FC Bayern ha firmato Ismael Saibari dal PSV Eindhoven. L'attaccante è attualmente impegnato nella Coppa del Mondo per il Marocco e si trasferirà dai campioni olandesi a Monaco dopo il torneo. Saibari ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 35". Ha parlato anche Max Eberl, membro del CdA del Bayern, dicendo: "Siamo lieti di poter contare sulle prestazioni di Saibari, uno degli attaccanti più interessanti del torneo Mondiale. Ismael porterà maggiore qualità al nostro gioco d'attacco", e infine, anche il Direttore Sportivo bavarese, Christoph Freund: "Ha la fame che vogliamo vedere al Bayern, i tifosi affollano lo stadio per giocatori come lui".
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Saibari, le parole e l'entusiasmo del giocatoreSempre nella nota ufficiale del club bavarese, figurano le prime dichiarazioni ufficiali di Saibari da giocatore del Bayern Monaco: "Da bambino sogni sempre di firmare per un club come il Bayern Monaco, tutti sanno che è una delle società più grandi al mondo. Compete ogni anno per i più grandi titoli come la Champions League e voglio vincere il maggior numero possibile di trofei con questa maglia. Qui sento dei poter giocare con il mio stile di calcio e lavorerò sodo ogni giorno per aiutare la squadra. L'allenatore Vincent Kompany ha giocato un ruolo chiave nella mia decisione, e non vedo l'ora di lavorare con lui".
Una stagione da record con il PSVIl bilancio dell'ultima stagione in Eredivisie parla chiaro e fa capire maggiormente il pressing del Bayern per Saibari: 19 gol e 9 assist in 37 presenze complessive, numeri che gli sono valsi il premio di miglior giocatore del campionato olandese, vinto dal PSV. Nel complesso, dal suo arrivo in Olanda dopo l'addio al vivaio del Racing Genk nel 2020, il marocchino ha collezionato 142 presenze, 42 reti e 29 assist.
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