La Spagna si prepara ad affrontare una delle partite più importanti del Mondiale e lo fa con la convinzione di essere una delle protagoniste indiscusse del torneo. Tra i protagonisti più attesi c'è senza dubbio Lamine Yamal, che dopo aver incontrato alcuni problemi fisici sembra aver trovato la giusta condizione per tornare a mostrare il suo talento innato. A tal proposito, durante un'intervista concessa ai canali di El Partidazo de Cope, si è soffermato sulle aspettative della Nazionale e sulla pressione a cui è sottoposto nonostante la sua giovane età.

Yamal non vede l'ora di tornare protagonista

Il fuoriclasse ha collezionato finoracon la maglia delle. A soli 16 anni è stato protagonista indiscusso della vittoria dellacon un gol decisivo in semifinale contro la

BERLINO, GERMANIA – 14 LUGLIO: Lamine Yamal della Spagna festeggia con il Trofeo Henri Delaunay di UEFA Euro 2024 dopo la vittoria della sua squadra nella finale di UEFA Euro 2024 contro l’Inghilterra, disputata all’Olympiastadion il 14 luglio 2024 a Berlino, in Germania. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Nel corso della sua intervista, il talento del Barcellona ha trasmesso grande serenità riguardo le sue condizioni fisiche, spiegando di sentirsi pronto per aiutare i compagni per tutta la partita. Il giocatore, inoltre ha ribadito che la Spagna può conquistare il trofeo: "Sono molto fiducioso nei mezzi della squadra e dei mie compagni, possiamo vincere il Mondiale. A proposito della mia situazione fisica, sto sempre meglio, mi sento al 90%, manca davvero poco, ma voglio aiutare i miei compagni in ogni modo, non vedo l'ora".

Yamal ha poi chiarito che la decisione finale spetterà sempre al tecnico De La Fuente, sottolineando come il dialogo con lo staff sia continuo e senza disguidi: "Io sono pronto, ma rispetto tutte le decisioni del mister. Decide lui chi far giocare, io gli dico come sto e nel caso decide lui se schierarmi o meno".

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Lamine Yamal della Spagna osserva durante l’amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto all’RCDE Stadium il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Tra i ricordi più belli, lo spagnolo ha voluto sottolineare due in particolare: l'Europeo vinto nel 2024 e il gol al Mondiale contro l'Arabia Saudita: "Sono due emozioni completamente diverse, ma sono strepitose entrambe. Devo dire la verità, siamo più forti di quanto stiamo dimostrando, ma fidatevi che ve lo dimostreremo. Tornando al gol contro l'Arabia Saudita è stata un'emozione che non avevo mai provato prima. Rappresentare la tua Nazionale e segnare è stato qualcosa di unico, incredibile".

🇪🇸 Lamine Yamal, en directo @partidazocope



⬆️ "Estoy al 80% o al 90%... y subiendo"



💪 "Puedo jugar los 90 minutos contra Austria"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KlbMAfuJlc — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 30, 2026

Dalla pressione alla rivalità con altre Nazionali

Nel corso della chiacchierata, Yamal ha affrontato anche il tema della pressione che accompagnano un talento del suo calibro., però,, ma uno stimolo per fare sempre meglio: "Capisco che la gente si aspetti moltissimo da determinati giocatori e quindi anche da me. La pressione esiste quando non riesci a fare quello che puoi e devi,".

Parlando dei fischi ricevuti in alcuni stadi, il giocatore blaugrana ha spiegato di vivere con naturalezza queste situazioni che fanno parte del calcio. Inoltre, ha rivelato un aneddoto del suo rapporto con i social: "Essere fischiato fa parte del gioco del calcio, siamo sottoposti anche a questo, noi dobbiamo pensare al campo. Sicuramente a qualcuno starò antipatico, altri mi vogliono bene, mi piace questa cosa, mi rende felice. Il mio rapporto con i social? Non uso tanto internet, sono onesto però, quando gioco bene vado a leggere qualcosa su X".

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Fermín López del FC Barcelona festeggia con il compagno di squadra Lamine Yamal dopo aver sconfitto il Real Madrid e conquistato il titolo della LaLiga, al termine della partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Infine, il gioiello spagnolo ha lanciato un messaggio alle dirette concorrenti nella corsa al titolo, dichiarando di non vedere una Nazionale più forte delle Furie Rosse: "Siamo tutte allo stesso livello, non vedo una squadra più forte di noi, non ci sentiamo inferiori a nessuno, vogliamo dimostrare chi siamo e che possiamo vincere".