Inghilterra-Congo: probabili formazioni, analisi della sfida e dove vedere in tv e streaming i sedicesimi di finale del Mondiale 2026
Mercoledì 1 luglio, alle ore 18:00 italiane, il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ospiterà Inghilterra-Congo, sfida valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. La nazionale di Thomas Tuchel parte con i favori del pronostico, ma dovrà fare attenzione a una delle sorprese della competizione, capace di conquistare per la prima volta nella sua storia la fase a eliminazione diretta.
Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.
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Dove vedere Inghilterra-Congo in diretta TV e streaming ufficiale
Inghilterra-Congo, in programma mercoledì 1 luglio alle ore 18:00 italiane, sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero Mondiale 2026. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso l'app di DAZN su smart TV, computer, smartphone e tablet.
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Il momento dell'Inghilterra
L'Inghilterra ha chiuso al primo posto il Gruppo L con sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio. I Tre Leoni hanno mantenuto l'imbattibilità, ma le prestazioni non hanno sempre convinto. Dopo il brillante successo all'esordio contro la Croazia, la formazione di Thomas Tuchel ha faticato a trovare spazi contro difese molto chiuse, pareggiando senza reti contro il Ghana e superando Panama soltanto nella ripresa grazie ai gol di Jude Bellingham e Harry Kane.
Proprio la difficoltà nell'affrontare squadre molto compatte rappresenta uno degli aspetti che più preoccupano il commissario tecnico inglese. Kane resta il principale riferimento offensivo, mentre Bellingham continua a essere il giocatore in grado di cambiare il volto della partita con le sue accelerazioni e gli inserimenti.
Il momento del Congo
La Repubblica Democratica del Congo è una delle grandi rivelazioni del torneo. I Leopardi hanno conquistato una storica qualificazione agli ottavi come una delle migliori terze grazie al pareggio contro il Portogallo, alla sconfitta di misura con la Colombia e al successo decisivo sull'Uzbekistan.
La squadra guidata da Sébastien Desabre basa gran parte delle proprie fortune sulla solidità difensiva e su un'organizzazione tattica molto efficace. Il punto di riferimento offensivo è Yoane Wissa, già autore di tre reti nel torneo, affiancato dall'esperto Cédric Bakambu.
La situazione del tabellone
Chi supererà questo turno accederà agli ottavi di finale del Mondiale 2026. L'Inghilterra vuole confermare il proprio ruolo tra le favorite per la vittoria finale, mentre il Congo sogna di continuare una cavalcata già entrata nella storia del calcio africano.
Probabili formazioni di Inghilterra-Congo
Thomas Tuchel dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Davanti a Pickford agiranno Spence, Konsa, Guéhi e O'Reilly. In mediana spazio ad Anderson e Rice, mentre sulla trequarti Saka, Bellingham e Rashford supporteranno Harry Kane.
Sébastien Desabre dovrebbe rispondere con il consueto 5-3-2. Mpasi-Nzau sarà protetto da Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi e Masuaku. A centrocampo Moutoussamy, Sadiki e Kayembe, mentre in attacco spazio alla coppia Wissa-Bakambu.
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane
Congo (5-3-2): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Wissa, Bakambu.
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