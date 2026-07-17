Si chiude definitivamente la telenovela Ederson. Dopo che il brasiliano non ha superato le visite mediche con il Manchester United, l'Atalanta ha deciso di chiudere ufficialmente la trattativa prolungando il contratto del centrocampista per altre 5 stagioni. Attraverso un comunicato ufficiale la Dea ha messo la parole fine alle voci di mercato che lo vedevano lontano dall'Italia. Una scelta che rispecchia la volontà reciproca di proseguire il percorso insieme.

Niente Manchester United, Ederson rimane all'Atalanta

Con la maglia nerazzurra Ederson ha collezionato. Arrivato a Bergamo dopo l'esperienza alla, il brasiliano si è imposto subito come una pedina fondamentale del centrocampo bergamasco, specialemente con. Il numero 13 ha vinto anchecon

BERGAMO, ITALIA – 11 aprile 2026: Jonathan David della Juventus viene contrastato da Ederson dell’Atalanta durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Hellas Verona FC, disputata al Gewiss Stadium l’11 aprile 2026 a Bergamo, in Italia.(Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

L'addio di Ederson sembrava oramai cosa fatta. Il Manchester United aveva trovato l'accordo con l'Atalanta sulla base di 45 milioni di euro. Tuttavia, per alcune problematiche con le visite mediche, l'affare si è interrotto prima della firma definitiva, con il Club inglese che ha deciso di non proseguire la trattativa.

A questo punto, la dirigenza bergamasca, con la complicità del neo tecnico Sarri, ha riaperto i contatti con il brasiliano discutendo per un nuovo accordo, arrivando in tempi rapidissimi alla fumata bianca. Il nuovo contratto legherà il brasiliano alla Dea per altre cinque stagioni, confermando la piena fiducia nei confronti di uno dei pilastri della squadra. A tal proposito, nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico toscano aveva parlato così del numero 13: "Vogliamo trattenere Ederson, ho una grande voglia di lavorare con lui, può essere un punto fermo per la nostra idea di gioco. Siamo pronti ad accoglierlo tra noi, è un giocatore con delle qualità uniche".

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Il comunicato del Club

L'Atalanta, attraverso i propri canali social, ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Ederson: "Dopo un primo quadriennio con la in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni,. Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazioni sportiva con Atalanta Bc. Sin dalla sua prima stagione, quella del 202272023,".

ROMA, ITALIA – 14 febbraio 2026: Ederson dell’Atalanta realizza il gol del vantaggio su calcio di rigore durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Atalanta BC, disputata allo Stadio Olimpico il 14 febbraio 2026 a Roma, in Italia. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Inoltre, il Club ha voluto ribadire i numeri del centrocampista, sottolineando l'importanza del brasiliano per la squadra: "Nel suo primo quadriennio, Ederson ha totalizzato 180 presenze in tutte le competizioni, realizzando complessivamente 16 gol e servendo sei assist. È risultato uno dei più autorevoli protagonisti della vittoria dell'Europa League il 22 Maggio 2024 e, grazie a prestazioni di altissimo livello abbinate a una straordinaria continuità negli anni, si è meritato anche la convocazione nella Nazionale Brasiliana, con la quale ha disputato di recente la Fifa World Cup 2026. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a"Edi" le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, con il proseguio del suo percorso in maglia nerazzurra".