La FIGC entra in una fase cruciale del suo futuro. Il Presidente Giovanni Malagò vuole tornare a far brillare tutto il movimento calcistico italiano e nella fattispecie l'Italia. Durante la conferenza stampa di presentazione, il numero uno ha voluto ribadire l'obiettivo di definire il direttore tecnico e il Ct nel giro di una settimana.

Prima la scelta del Dt e poi dell'allenatore: le parole di Malagò

Giovanni Malgò è stato eletto con il 69% dei consensi, superando il suo sfidante Giancarlo Abete fermatosi al 31%. L'obiettivo del numero uno del CONI resta quello di riportare la Nazionale Italiana ai massimi livelli.

VERONA, ITALIA – 6 MARZO: Giovanni Malagò, presidente di Milano Cortina 2026, saluta il pubblico durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona, il 6 marzo 2026 a Verona, in Italia. (Photo by Luke Hales/Getty Images for IPC)

Nel corso della conferenza stampa, Malagò ha chiarito la tempistica e il metodo delle prossime decisioni, sottolineando che in tempi brevi si conosceranno le nuove componenti della Nazionale: "Stiamo lavorando tutti i giorni duramente per il bene della nostra Nazionale. Nel giro di una settimana sarà tutto più chiaro, il tema del direttore tecnico e del Ct sono punti fondamentali, in pochi giorni saprete tutto".

Il presidente della FIGC ha poi spiegato di non aver avviato nessun contatto con alcun candidato, precisando alcune gerarchie: "Non ho sentito ancora alcun allenatore in merito, vanno rispettate delle gerarchie: devo prima capire chi può essere il direttore tecnico, dopo, anche grazie al suo aiuto, nomineremo il nuovo Ct. Ho letto anche io tantissimi nomi, ma non posso smentire o confermare alcuna voce".

Caricamento post Instagram...

Tra Nazionale e il sostegno della Serie A

Nonostante la delusione per non essersi qualificata ai Mondiali 2026 , l'vuole tornare ad essere una delle Nazionali più competitive. Oltre alle nomine tecniche, il Presidente ha accolto con molto entusiasmo la proposta fatta dalla, anticipata da: questo punto verrà approfondito nella prossima assemblea: "Ho molto apprezzato questa loro proposta, sia a livello politico che a livello sportivo., ora dobbiamo concentrarci su altre situazioni".

COMO, ITALIA – 26 MAGGIO: Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’area sportiva dell’FC Internazionale, parla ai media durante la conferenza stampa e il Media Day dell’FC Internazionale presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile, il 26 maggio 2025 a Como, in Italia. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La sensazione è che la prossima settimana possa davvero essere quella decisiva per le sorti del movimento calcistico italiano: tra equilibri interni e nuove figure dirigenziali, la FIGC si appresta ad aprire un nuovo capitolo.