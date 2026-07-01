Il numero uno del Coni ha ribadito che in tempi stretti saranno annunciate tutte le figure più importanti per il futuro della Nazionale Italiana.
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La FIGC entra in una fase cruciale del suo futuro. Il Presidente Giovanni Malagò vuole tornare a far brillare tutto il movimento calcistico italiano e nella fattispecie l'Italia. Durante la conferenza stampa di presentazione, il numero uno ha voluto ribadire l'obiettivo di definire il direttore tecnico e il Ct nel giro di una settimana.
Prima la scelta del Dt e poi dell'allenatore: le parole di MalagòGiovanni Malgò è stato eletto con il 69% dei consensi, superando il suo sfidante Giancarlo Abete fermatosi al 31%. L'obiettivo del numero uno del CONI resta quello di riportare la Nazionale Italiana ai massimi livelli.
Nel corso della conferenza stampa, Malagò ha chiarito la tempistica e il metodo delle prossime decisioni, sottolineando che in tempi brevi si conosceranno le nuove componenti della Nazionale: "Stiamo lavorando tutti i giorni duramente per il bene della nostra Nazionale. Nel giro di una settimana sarà tutto più chiaro, il tema del direttore tecnico e del Ct sono punti fondamentali, in pochi giorni saprete tutto".
Il presidente della FIGC ha poi spiegato di non aver avviato nessun contatto con alcun candidato, precisando alcune gerarchie: "Non ho sentito ancora alcun allenatore in merito, vanno rispettate delle gerarchie: devo prima capire chi può essere il direttore tecnico, dopo, anche grazie al suo aiuto, nomineremo il nuovo Ct. Ho letto anche io tantissimi nomi, ma non posso smentire o confermare alcuna voce".
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Tra Nazionale e il sostegno della Serie ANonostante la delusione per non essersi qualificata ai Mondiali 2026, l'Italia vuole tornare ad essere una delle Nazionali più competitive. Oltre alle nomine tecniche, il Presidente ha accolto con molto entusiasmo la proposta fatta dalla Lega Serie A, anticipata da Beppe Marotta, di un possibile sostegno economico alle attività federali: questo punto verrà approfondito nella prossima assemblea: "Ho molto apprezzato questa loro proposta, sia a livello politico che a livello sportivo. Saranno cose di cui parleremo nella prossima assemblea, ora dobbiamo concentrarci su altre situazioni".
La sensazione è che la prossima settimana possa davvero essere quella decisiva per le sorti del movimento calcistico italiano: tra equilibri interni e nuove figure dirigenziali, la FIGC si appresta ad aprire un nuovo capitolo.
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