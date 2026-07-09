La Spagna è pronta ad affrontare il Belgio nei Quarti di Finale del Mondiale 2026. Nonostante qualche piccola difficoltà, le Furie Rosse stanno rispettando ampiamente i pronostici che la davano come una della favorite a conquistare il trofeo. Ma, il segreto degli uomini di De La Fuente, sembrerebbe proprio il gruppo disposto ad aiutarsi a vicenda indipendentemente dal minutaggio. A tal proposito, Borja Iglesias, intervenuto ai microfoni di un'emittente spagnola dopo l'allenamento, ha voluto raccontare tutta la sua gioia dopo aver debuttato nella gara contro il Portogallo.

Borja Iglesias e la consapevolezza di non essere la prima scelta

"El Panda" ha conquistato un posto in Nazionale dopo la sua ottima stagione con la maglia del. L'attaccante ha siglato. Anche se per pochissimi secondi, ha debuttato al Mondiale neglicontro il Portogallo.

MADRID, SPAGNA - 9 maggio 2026: Borja Iglesias del Celta Vigo reagisce durante la partita di Liga tra Atletico Madrid e Celta Vigo, disputata al Riyadh Air Metropolitano il 9 maggio 2026 a Madrid, in Spagna.(Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Durante il suo intervento, Borja Iglesias ha parlato del clima che si respira all'interno dello spogliatoio della Spagna sottolineando come uno dei principali punti di forza della squadra è la coesione del gruppo. Per l'attaccante, essere protagonisti significa essere al servizio dei compagni e della squadra ogni qualvolta si viene chiamati in causa: "Io sono sempre pronto, mi farò sempre trovare in forma, non mi importa per quanto tempo. Voglio dare il mio contributo alla squadra ogni qualvolta vengo chiamato in causa, posso anche rimanere fuori, l'importante è che io dia il meglio di me".

Il numero 26 della Nazionale ha ricordato il momento del debutto contro il Portogallo: "Ad un certo punto ho pensato di non entrare più, ma come ho già detto quando il mister mi ha chiamato non ho esitato. Volevo essere concentrato al massimo, non volevo perdere l'occasione di debuttare al Mondiale, sono troppo felice per questa cosa, darò sempre il massimo per tutti i miei compagni e i tifosi. Non posso descrivere l'emozione che ho provato".

Il messaggio di Giràldez e la sfida al Belgio

Dopo aver esordito, Borja Iglesias ha ricevuto numerosi messsaggi d'affetto da parte dei compagni di squadra. Ma, il pensiero che lo ha colpito maggiormente è stato quello del tecnico del. Un messaggio pieno di orgoglio che ha lasciato esterrefatto l'attaccante spagnolo: "Mi vogliono bene tante persone, mi dimostrano la loro vicinanza tantissime volte, sono orgoglioso di questo e di quello che sto costruendo. Mi sono arrivati tantissimi messaggi,. Ho pianto tanto quando ho letto quello che mi ha scritto,".

BILBAO, SPAGNA - 17 maggio 2026: Claudio Giráldez, allenatore del Celta Vigo, reagisce durante la partita di Liga tra Athletic Club e Celta Vigo, disputata allo stadio San Mamés il 17 maggio 2026 a Bilbao, in Spagna.(Photo by Ion Alcoba Beitia/Getty Images)

Infine, uno sguardo rivolto alla sfida contro il Belgio valevole per i Quarti di Finale:"So cosa ci aspetta, loro sono una squadra fortissima, allenata bene e con grandissimi calciatori. Noi stiamo preparando al meglio la gara, vogliamo essere protagonisti del torneo. Abbiamo bisogno di tutti, vogliamo goderci questa partita e fare del nostro meglio. Dobbiamo essere bravi e preparati. Siamo pronti".