Il Barcellona vuole tornare ad essere protagonista in Europa e, per farlo, vuole regalarsi un acquisto di assoluto livello. Il Club di Laporta è al lavoro per rinforzare l'attacco e il primo nome resta quello di Julián Álvarez . Un'operazione complessa, ma sulla quale il club blaugrana continua a credere, anche per rispondere ai grandi investimenti dei rivali del Real Madrid. A tal proposito, nella conferenza stampa di presentazione, il numero uno della società ha parlato degli obiettivi di mercato e del rapporto con l'Atlético Madrid.

Laporta conferma l'offerta per il talento argentino

Julián Álvarezè stato pagato(bonus compresi) daidal. Diventato un pilastro dello scacchiere di, l'attaccante argentino ha realizzato in totale

VILLARREAL, SPAGNA – 21 DICEMBRE: Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, osserva dagli spalti prima della partita di LaLiga EA Sports tra il Villarreal CF e il FC Barcelona, allo Stadio della Ceramica, il 21 dicembre 2025 a Villarreal, in Spagna.. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Laporta ha raccontanto di aver parlato personalmente con la dirigenza dell'Atlético, ribadendo la volontà di portare in casa blaugrana l'attaccante argentino. Il numero uno ha spiegato che la proposta fatta dal Barcellona è concreta e che sono disposti a portare avanti la trattativa, ma senza attendere all'infinito una risposta: "Ho parlato io in prima persona con i dirigenti dell'Atlético Madrid, loro sono a conoscenza della nostra proposta e della nostra posizione".

Successivamente il presidente ha sottolineato nei dettagli l'offerta recapitata al club rivale, spiegando anche la risposta della squadra madrilena: "Abbiamo presentato la nostra offerta. Tutti conosciamo il volere del giocatore: siamo stati vicini a lui prima che andasse al Manchester City. Abbiamo massimo rispetto per la dirigenza dell'Atlético Madrid e del suo presidente Cerezo, tutto è stato fatto nel modo più limpido possibile".

✅ "La relación con el Atleti sigue siendo de respeto".



🔙 "Los tuits fueron antes de las palabras de Julián".



🗣️ Laporta responde a @10JoseAlvarez sobre la denuncia del Atleti al Barça por Julián Alvarez. pic.twitter.com/yO9yfsNHAH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2026

La validità dell'offerta e il rapporto con la dirigenza madrilena

Il patron dei blaugrana ha ribadito che non intendono creare disguidi con i Colchoneros e continuerà a mantenere un atteggiamento rispettoso nei loro confronti. Allo stesso tempo però,all'offerta formulata: "Nutro rispetto nei confronti degli altri Club, non voglio rovinare alcun tipo di rapporto., noi aspetteremo fin quando non lo riteniamo necessario, altrimenti andiamo su altri obiettivi.".

SIVIGLIA, SPAGNA – 18 APRILE: Julián Álvarez dell’Atletico de Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la finale di Coppa del Re tra la Real Sociedad e l’Atletico de Madrid, disputata allo Stadio La Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, in Spagna.. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Infine, Laporta ha voluto chiarire la situazione sul caos creato da alcuni tweet da parte della squadra madrilena. Il presidente ha sottolineato la posizione del suo Club: "Voglio chiarire una cosa: abbiamo massimo rispetto per l'Atlético Madrid. I tweet da parte del club madrileno sono arrivati prima che noi ci mettessimo in contatto con il diretto interessato. Abbiamo agito sempre con trasperenza, rispettando i ruoli dei due club. Il giocatore ha espresso la sua volontà di venire a giocare da noi, vogliamo provare a portarlo qui e realizzare un sogno".