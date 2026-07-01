All'indomani della presentazione della nuova maglia, in casa Barcellona continuano i lavori in vista della prossima stagione di LaLiga. Questa volta il "calciomercato" ha visto come protagonista la stessa dirigenza blaugrana che, tra conferme e volti nuovi, da oggi si è ufficialmente costituita. Oltre al confermato Joan Laporta come presidente del club catalano, l'ex candidato Rafa Yuste sarà il vicepresidente del Barça. Ecco nel dettaglio come è composto il nuovo consiglio di amministrazione.

Barcellona, ecco da chi sarà composto il consiglio di amministrazione

Il nuovo consiglio di amministrazione

del

Barcellona

, ​​eletto nelle recenti elezioni del 15 marzo, si è ufficialmente costituito oggi. Il nuovo gruppo sarà guidato, come era già certo, dal Joan Laporta, confermato presidente del club catalano, mentre il presidente ad interim uscente, Rafa Yuste, continuerà a ricoprire la carica di primo vicepresidente e responsabile dell'area sportiva. Il resto del team di vicepresidenti sarà composto da Elena Fort (area istituzionale), Antonio Escudero (area sociale), Ferran Olivé (area economica) e Joan Soler (area marketing). Questi ultimi due, dunque, vanno a ricoprire le cariche rimaste vacanti dopo le dimissioni, rispettivamente, di Eduard Romeu (2024) e di Juli Guiu (2025).

Joan Laporta, President of FC Barcelona 💙❤️ pic.twitter.com/Ud1BZ6Ks1X — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2026

Josep Cubells, che di recente ha ricoperto la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione sin dall'indizione delle elezioni e dalle dimissioni di Laporta, continuerà ad essere il segretario del consiglio di amministrazione, mentre Tito Castro ricoprirà la carica di tesoriere, posizione lasciata vacante da Ferran Olivé. A completare il consiglio di amministrazione saranno Xavier Puig, Josep-Ignasi Macià, Àngel Ruidalbas, Joan Solé, Aureli Mas, Xavier Barbany, Miquel Camps, Josep Maria Albert, Sisco Pujol e i ratificati oggi Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolás e Jaume Santiveri.

BARCELLONA, SPAGNA - 01 OTTOBRE: (L-R) Rafael Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ​​e Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, sono presenti prima della partita MD2 della fase di lega della UEFA Champions League 2025/26 tra il FC Barcelona e il Paris Saint-Germain all'Estadi Olimpic Lluis Companys il 01 ottobre 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Con la dirigenza ormai al completo è tempo di passare immediatamente ai fatti. Il Barcellona, come ricordiamo, tra pochi giorni si ritroverà per iniziare la preparazione per la prossima stagione. Da oggi, inoltre, parte ufficialmente la stagione di calciomercato estiva e tra entrate ed uscita ci sarà molto lavoro da fare, anche perché c'è una Liga da difendere. A fine mese, il 31 luglio, i blaugrana saranno impegnati nella loro prima amichevole estiva contro il Birmingham.