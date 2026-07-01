Il Barcellona ufficializza il rinnovo di Andreas Christensen. Il difensore danese, nonostante le ultime stagioni siano state segnate dagli infortuni, continuerà a vestire la maglia blaugrana fino al 2028, prolungando così la sua esperienza in Catalogna alla corte di Hansi Flick.

Andreas Christiansen rinnova fino al 2028

Attraverso una nota ufficiale, il Barcellona ha reso noto il rinnovo del contratto difino al 30 giugno 2028. L'ex difensore danese del, dunque, prolungherà per altre due stagioni la propria permanenza nella società blaugrana.

MADRID, SPAGNA - 21 APRILE: Andreas Christensen del FC Barcelona festeggia con Jules Kounde e Pau Cubarsi del FC Barcelona dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e FC Barcelona allo stadio Santiago Bernabeu il 21 aprile 2024 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images) (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Nel comunicato ufficiale del club si legge: "Il Barcellona e Andreas Christensen hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del difensore danese, che resterà quindi legato al club fino al 30 giugno 2028. Il difensore centrale aggiungerà altre due stagioni al suo accordo e la società e il giocatore ufficializzeranno l'intesa a breve presso gli uffici del club".

Andreas Christensen tormentato dagli infortuni

El futbolista danés amplía su vinculación con el Club por dos temporadas.



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Le ultime due stagioni disono state tormentate dagli infortuni. Nel 2024/25, il calciatore danese è stato fuori per 218 giorni a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille e alcuni problemi di natura muscolare, saltando un complessivo di 50 partite stagionali. Quando il peggio sembrava esser passato, però, nella stagione successiva (quella conclusa pochi giorni fa)si ferma nuovamente. L'exdopo aver saltato qualche partita a inizio anno a causa di un problema al polpaccio, è costretto a fermarsi per un totale di 143 giorni, subito dopo aver rimediato la rottura parziale del legamento crociato a Dicembre.

Da quel momento in poi, il difensore danese salterà ben 32 partite con la maglia del Barça, tornando in campo soltanto a maggio, in tempo per festeggiare la vittoria della Liga nelle ultime uscite stagionali della squadra. Nonostante gli infortuni, però, la società catalana ripone ancora fiducia in Christensen, e il rinnovo per altri due anni sembra soltanto l'alba di un nuovo giorno per un calciatore che è rimasto nel buio per fin troppo tempo.