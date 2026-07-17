Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Manca sempre meno alla finale del Mondiale 2026. La gara tra Argentina e Spagna si preannuncia una sfida imperdibile. Da una parte i detentori del titolo internazionale, dall'altra la vincente dell'ultimo Europeo. Tra chi seguirà con molta attenzione la partita c'è Xabi Alonso, oggi tecnico del Chelsea e in passato protagonista di tantissime battaglie contro Lionel Messi. A tal proposito, lo spagnolo è intervenuto ai microfoni di "El Partizado de Cope" sottolineando l'importanza della finale e ribadendo la forza della Pulce.

Xabi Alonso riserva parole al miele per il numero 10

Con la maglia della Spagna, Xabi Alonso ha collezionatorealizzando. Il centrocampista è stato una colonna fondamentale per le Furie Rosse, vincendo(nel 2010) e(2008 e 2012).

DONETSK, UCRAINA – 27 giugno 2012: Xabi Alonso della Spagna in azione durante la semifinale di UEFA Euro 2012 tra Portogallo e Spagna, disputata alla Donbass Arena il 27 giugno 2012 a Donetsk, in Ucraina. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Nel corso della sua intervista, il tecnico del Chelsea ha sottolineato l'importanza di Lionel Messi. Secondo l'ex centrocampista, il rendimento della pulce sta superando le aspettative, evidenziando non solo la sua qualità tecnica ma anche la capacità di adattare il proprio gioco alle caratteristiche dei compagni:"Sono favorevolmente sorpreso da Lionel Messi, il suo Mondiale sta superando qualsiasi aspettativa. Non avevo alcun dubbio sul fatto che fosse un giocatore magico, unico, ma sta davvero sorprendendo partita dopo partita".

Lo spagnolo ha voluto ribadire che nonostante l'età del numero 10, i suoi numeri e le sue giocate sono ancora infallibili:"Ha una fantasia unica, riesce a vedere cose che nessuno penserebbe mai. Il suo modo di comportarsi in campo lo rende un leader per i suoi compagni di squadra, è l'arma in più della Nazionale. Ha un'intelligenza rara: capisce quando deve allargarsi, quando deve servire il compagno, quando deve puntare l'uomo. Ogni partita risulta decisivo: è un giocatore incredibile, dobbiamo godercelo fin quando continuerà a calpestare il rettangolo verde".

📈 El pronóstico de Xabi Alonso para la final del Mundial, en @partidazocope



🇪🇸 "Racionalmente, la cabeza te puede decir España..."



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Tra emozioni e pronostici: il parere di Xabi Alonso

Durante il suo intervento, Xabi Alonso ha parlato della partita, ricordando l'emozione che si prova a giocare una partita di un certo calibro. Pur riconoscendo le qualità e la freschezza della, il tecnico ha spiegato di non riuscire a individuare una favorita per la vittoria finale, sottolineando come l'ha dimostrato di saper gestire momenti difficili:". Qualunque giocatore sogna di arrivare a questa gara nella sua carriera. Non vedo l'ora di sedermi e godermi lo spettacolo. Non posso dirti chi vince, sono molto indeciso: sicuramente la testa e il cuore dicono la Spagna, ma l'Argentina mi piace tantissimo,".

LA CORUÑA, SPAGNA – 4 giugno 2026: Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, dà indicazioni ai suoi giocatori dalla linea laterale durante la partita amichevole internazionale tra Spagna e Iraq, disputata allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, in Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Infine, nel corso della sua chiacchierata, ha riservato elogi anche per il tecnico De La Fuente:"Per me gran parte del merito di tutto il percorso della Spagna è suo. Ha grande coraggio, grande inventiva, lavora molto bene sul campo, è un tecnico straordinario. Riesce a prendere decisioni con molta determinazione perchè sa bene quello che fa. Questa Nazionale ricorda moltissimo quella dove giocavo io, speriamo che sia di buon auspicio".