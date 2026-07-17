I mondiali stanno per volgere al termine. Sabato, alle 23 italiane, andrà in scena la finalina per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, mentre domenica ci attende l'ultimo atto. Protagonisti, per la prima volta nella storia in una finale mondiale, i campioni d'Europa contro quelli d'America. Prima di goderci lo spettacolo di Spagna-Argentina è interessante capire quanto incassino le nazionali dal rispettivo percorso mondiale.

Mondiali 2026, oltre la fama anche il denaro

Diventare Campione del Mondo per un calciatore è un attestato di stima e grandezza probabilmente. Il ricordo del trionfo si estende ben oltre i quattro anni che intercorrono tra un'edizione e quella successiva. Tantissimi grandi campioni non sono riusciti mai a vincere questo trofeo, avvertendo unche non è facilmente colmabile. Al contrario, chi solleva al cielo il trofeo passa alla storia e diventa leggenda, anche a fronte di una carriera più modesta. Ma non è soltanto questione di fama, evidentemente.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 15 LUGLIO: I tifosi di calcio reagiscono a un gol dell'Inghilterra mentre guardano Inghilterra contro Argentina nella loro semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2026 a Freight Island il 15 luglio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Anthony Devlin/Getty Images)

Chi vince il Mondiale si aggiudica un incasso di valore non indifferente. La FIFA distribuisce montepremi crescenti a seconda delle fasi del torneo alle quali è stato arrestato il proprio percorso. Chi viene eliminato ai gironi, come le delusioni Turchia e Uruguay in quest'edizione, incassa circa 9 milioni di euro. Per le nazionali che si sono fermate ai sedicesimi, disputati per la prima volta nella storia del torneo, sono giunti 10,8 milioni di euro.

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Qualificarsi agli ottavi ha garantito introiti pari a. La cifra cresce ulteriormente per 3,4 milioni alle prime otto nazionali del mondo. Neanche a dirlo, sono le quattro semifinaliste a spartirsi i premi più sostanziosi. 24,5 milioni spettano alla perdente della finalina, mentre la sua avversaria, oltre alla conquista del podio mondiale, si aggiudicamilioni di euro. Alla finalista sconfitta, poi, andranno 29,7 mln a fronte deisotto il cielo di Miami.