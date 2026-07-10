L'eliminazione dal Mondiale 2026 del Portogallo continua a far discutere. Dopo l'uscita di scena della squadra lusitana, in molti si sono interrogati sulle reali condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo. La scelta di puntare ancora sull'attaccante ha lasciato diversi malumori. Tra coloro che hanno difeso il fuoriclasse c'è Youri Djorkaeff, campione del Mondo con la Francia nel 1998.

Le parole di Djorkaeff su Cristiano Ronaldo

Cr7 ha siglatoinpresenze con la maglia del Portogallo, consolidando il record assoluto di reti e partite disputate nel calcio internazionale. Durante questo Mondiale, il suo ultimo,diventando l'unico giocatore capace di segnare per 6 edizioni consecutive.

PARIGI, FRANCIA – 10 agosto 2024: (da sinistra) Youri Djorkaeff e Arsène Wenger assistono alla finale per la medaglia d’oro del torneo di calcio femminile tra Brasile e Stati Uniti durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, disputata al Parc des Princes il 10 agosto 2024 a Parigi, Francia.(Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Durante la sua intervista ai microfoni di RMC, l'ex Inter ha espresso un proprio parere sul rendimento della nazionale lusitana, sostenendo che il problema non fosse Cristiano Ronaldo, ma il modo in cui i suoi compagni di squadra lo hanno coinvolto durante i match:" Se convochi un giocatore del genere, non puoi lasciarlo solo, devi aiutarlo e devi giocare per lui".

Inoltre, il francese ha usato termini abbastanza duri per descrivere quanto visto in campo: "Per me lo hanno isolato, non ho visto coesione tra di loro. Sembrava che non giocassero per la stessa Nazione. Quando in campo hai un giocatore del genere devi metterlo nelle condizioni migliore, devi aiutarlo a esprimersi al meglio. Non mi è piaciuto il loro atteggiamento".

🗣️ Youri Djorkaeff : "Si tu prends Cristiano Ronaldo, il faut que l'équipe joue pour Cristiano Ronaldo, et ça n'a pas été le cas du tout. On sent qu'il a été boycotté par sa propre équipe. Il n'a pas été servi, il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Soit tu ne le… pic.twitter.com/wU71FqkYDG — After Foot RMC (@AfterRMC) July 9, 2026

La dura critica contro i giocatori del Portogallo

Durante il suo intervento, Djorkaeff ha sottolineato che le caratteristiche di Cristiano sono rimaste invariate negli anni e proprio per questo lo staff tecnico avrebbe dovuto prendere una decisione prima dell'inizio della competizione: ". Gioca da anni sempre allo stesso modo. Impossibile poter cambiare un giocatore del genere,".

LEIRIA, PORTOGALLO – 10 giugno 2026: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante l’amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria, disputata all’Estádio Dr. Magalhães Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, in Portogallo. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Per il francese quindi non esistevano via di mezzo: mettere il numero 7 al centro del progetto oppure non convocarlo e rimanere coerenti ad una filosofia di gioco non adatta alle caratteristiche del portoghese: "Per me la questione è molto semplice: convocare Cristiano Ronaldo significa metterlo nelle condizioni ideali per rendere al massimo. Altrimenti se volevi giocare in un altro modo, lo lasciavi a casa, ma non posso vedere un giocatore del suo calibro essere lasciato solo dai suoi compagni".