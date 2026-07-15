Manca sempre meno alla semifinale del Mondiale 2026 tra Argentina e Inghilterra. Dopo aver conosciuto la prima finalista del torneo, oggi sapremo chi affronterà la Spagna il 18 Luglio all'Hard Rock Stadium a Miami. Alla vigilia del match, ai microfoni di TYC Sports, è intervenuto Javier Zanetti, simbolo dell'Albiceleste e protagonista dello storico successo ai rigori contro i Three Lions nel 1998. L'ex difensore ha analizzato il momento della sua Nazionale e della pericolosità della squadra di Tuchel.

L'attenzione ai dettagli: le parole di Javier Zanetti

Javier Zanetti è stato una bandiera della Nazionale Argentina, collezionando con l'Albicelestesiglando. L'ex capitano dell'è al: alle spalle di. Rimane indelebile nella memoria dei tifosi il suo gol contro l'Inghilterra nel 1998 su uno schema da calcio di punizione.

MELBOURNE, AUSTRALIA – 11 settembre: Javier Zanetti dell’Argentina contende il pallone a Brett Holman dell’Australia durante la partita amichevole internazionale tra i Socceroos australiani e l’Argentina, disputata al Melbourne Cricket Ground l’11 settembre 2007 a Melbourne, in Australia. (Photo by Mark Dadswell/Getty Images)

Nel corso del suo intervento a TyC Sports, Zanetti ha sottolineato quanto la pressione per una gara simile possa giocare brutti scherzi, ricordando la gara contro l'Inghilterra disputata nel 1998 valevole per i Quarti di finale: "So quanto pesa una gara simile, specialmente dai tifosi. Sarà una partita di calcio, questo è vero, ma posso immaginare quello che si prova prima di una partita così. Quando affrontammo noi l'Inghilterra era ai quarti di finale, non oso immaginare adesso che è una partita valevole per la Finale".

Inoltre, l'ex difensore dell'Inter ha ribadito la pericolosità della squadra avversaria ma che allo stesso tempo presenti dei punti deboli: "Le qualità degli avversari le conosciamo tutti, sappiamo quanto possono essere imprevedibili. Hanno giocatori di spessore. Basta pensare all'inserimenti di Bellingham o Kane che può essere letale da un momento all'altro. Bisogna fare particolare attenzione, ma dobbiamo essere noi bravi perché quando vengono attaccati lasciano spazi, bisogna farsi trovare pronti ed essere decisivi nel momento giusto".

Zanetti palpitó la semifinal ante Inglaterra: "Pueden lastimar con..." - TyC Sports https://t.co/p9w9z61q9I — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

L'elogio alla squadra e i complimenti alla Spagna

Durante la chiacchierata, ildei nerazzurri ha dedicato parole di profonda stima nei confronti dei giocatori dell'Argentina, sottolineando come il valore del gruppo vada ben oltre i risultati riscontrati finora: ". Non è mai semplice vincere, ma ripetersi è ancora più complicato, ma questi ragazzi stanno facendo tutto il possibile per arrivare alla vittoria.".

Non poteva mancare un elogio alla stella dell'Albiceleste, Lionel Messi: "Avere un giocatore che fa ancora la differenza a 39 anni come Leo, è un qualcosa di unico, di raro. I suoi compagni lo aiutano tanto, questa è una squadra che sa soffrire, che non molla mai. Quando è il momento decisivo, i campioni rispondono sempre presente".

EZEIZA, ARGENTINA – 3 giugno: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina (a sinistra), parla con Lionel Messi prima di una sessione di allenamento il 3 giugno 2025 a Ezeiza, in Argentina.(Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

In chiusura, Zanetti ha dedicato un passaggio anche alla finalista del Mondiale. Secondo l'ex difensore, il successo della Spagna è stato il frutto di una prestazione impeccabile contro una delle squadre più forti del torneo: "Non mi meraviglia che sia passata la Spagna. Hanno fatto una partita fantastica, hanno imposto il loro gioco sin dal principio, hanno voluto fortemente conquistare la Ffinale. Per la Francia è stato quasi impossibile ribaltare il risultato, gli Spagnoli erano troppo sul pezzo, hanno meritato di gran lunga di vincere la partita".