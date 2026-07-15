Thomas Tuchel crede nell'Inghilterra. A pochissime ore dalla storica semifinale tra Inghilterra e Argentina, un classico dei Mondiali con un passato che oltrepassa addirittura i confini calcistici, il commissario tecnico dei Three Lions, Thomas Tuchel, ha presentato la sfida in conferenza stampa parlando di alcuni dei temi più caldi e discussi del momento.

Tuchel: "L'Argentina tirerà fuori il meglio dall'Inghilterra"

Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel ha dapprima parlato della prestazione dell'Inghilterra nell'ultima gara contro la Norvegia, raccontando le sue sensazioni in vista della semifinale contro l'Argentina: "Nell'ultima partita abbiamo commesso troppi errori tecnici che ci hanno impedito di trovare il ritmo giusto. Siamo stati frettolosi nel prendere decisioni, non abbastanza pazienti né disciplinati e questo ci è costato caro, facendo calare il ritmo. In queste settimane siamo migliorati in fase difensiva e nel gioco di squadra, è un aspetto di cui abbiamo bisogno ai massimi livelli contro una big come l'Argentina. L'accelerazione, unita all'esecuzione tecnica, deve essere di livello superiore. Un assetto come quello degli avversari, tirerà fuori il meglio di noi".

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MAGGIO: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, parla durante la conferenza stampa per la presentazione della rosa dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo FIFA 2026 allo stadio di Wembley il 22 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Quanto all'importanza del match, il commissario tecnico dei Three Lions ha spiegato: "Sappiamo di essere in questa posizione, non abbiamo mai avuto timore di aspettarcelo e di sognarlo. Siamo in semifinale e arriviamo con una grande fame di vittoria. Vogliamo vincere anche la prossima partita. È un match importante ma siamo molto emozionati e pronti a dare tutto. C'è molto di cui occuparsi. Siamo qui per giocare a modo nostro e imporre il nostro stile di gioco. Sappiamo quanto sia difficile ma siamo pronti".

"Nessuna crepa con Bellingham"

Durante la conferenza, Tuchel ha poi commentato due dei temi più caldi attorno alla sfida contro l'Albiceleste: il modo per fermare Messi e le possibili tensioni con Bellingham. Per ciò che concerne La Pulga, il ct ha dichiarato: "Siamo consapevoli di non poter fermare Messi sempre e al 100%. Dovremo trovare una soluzione. Stavo pensando se adottare una marcatura a uomo vecchio stile anche se non so se sia congeniale. Tutti conoscono gli spazi in cui vuole farsi vedere. Se analizzi le partite, vedi che lui legge il gioco più velocemente. La palla gli arriva e lui trova lo spazio. Abbiamo individuato alcuni schemi nel loro gioco ma se si riesce a neutralizzarli, ne troveranno subito di nuovi. Giocare contro i campioni in carica e Messi è un'esperienza davvero unica. È una partita importantissima in un torneo di grande blasone".

"We're very hungry and ready to go" 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Thomas Tuchel looks ahead to England's World Cup semi-final with Argentina and insists that his side are not focusing on the football rivalry between the nations 💬 pic.twitter.com/hkMrutvsuQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 14, 2026

Infine, riguardo le tensioni post-Norvegia con il proprio n.10, Tuchel ha commentato: "Non c'è niente da far esplodere e se qualcosa emerge qui viene amplificato dai media. Cosa ti aspetti da un giocatore che ha appena giocato 120 minuti e ha dato letteralmente tutto...Poi, la cosa si ingigantisce e la gente cerca di creare malintesi e crepe dove non ce ne sono. Io e Bellingham abbiamo una mentalità competitiva e io sono un allenatore competitivo. Spingo questa squadra al limite e questa era la mia valutazione. Penso che la domanda fosse ingiusta in quel momento nei confronti di Jude perché ha tralasciato tutti i complimenti della mia valutazione e gli sono stati chiesti solo dei punti critici, quindi posso capire la sua risposta. Io e Bellingham siamo più vicini che mai, anzi, vicinissimi e lo si vede in campo. L'energia e la mentalità negli allenamenti sono eccellenti in questi ultimi giorni e siamo pronti a dare il massimo".