Il violento scontro con Morales durante la gara tra Inter Miami e Montreal spaventa tutti, ma il tecnico Guillermo Hoyos rassicura: il giocatore è cosciente
Attimi di grande apprensione in MLS per German Berterame. L'attaccante dell'Inter Miami è stato costretto a lasciare il campo in ambulanza dopo un durissimo scontro di gioco con un avversario. Ecco cosa è successo e cosa emerge sulle condizioni del giocatore.
Paura per Berterame: la ricostruzione del duro impattoMomenti di forte tensione durante la sfida di MLS tra Montreal e Inter Miami. Al minuto 70, l'attaccante German Berterame è rimasto coinvolto in un violento scontro aereo con il difensore Efrain Morales mentre cercava di colpire di testa il pallone in area di rigore. Dopo il contatto, il centravanti è caduto pesantemente al suolo rimanendo immobile e facendo immediatamente scattare l'allarme tra compagni e avversari. I sanitari sono intervenuti tempestivamente e, vista la dinamica dell'incidente, è stato necessario l'ingresso dell'ambulanza direttamente sul terreno di gioco. Dopo diversi minuti di cure, Berterame è stato trasportato in ospedale per sottoporsi agli accertamenti del caso.
Il tecnico Hoyos rassicura: "Sta bene ed è cosciente"Al termine dell'incontro è stato l'allenatore dell'Inter Miami, Guillermo Hoyos, a rassicurare tifosi e addetti ai lavori sulle condizioni del giocatore. Come riportato infatti da ESPN e confermato anche dal club, il tecnico ha dichiarato: "Berterame si sta riprendendo, sta bene ed è cosciente. La sua famiglia è stata informata di tutto ed è tranquilla. Il colpo è stato molto forte e ci ha spaventati, ma ora è sotto osservazione in clinica per degli esami". Le parole dell'allenatore hanno quindi contribuito ad abbassare la tensione dopo immagini che avevano suscitato grande preoccupazione.
Caricamento post Instagram...
Suarez segna il rigore e dedica il gol al compagnoL'episodio è stato giudicato falloso dall'arbitro, che dopo la revisione ha assegnato un calcio di rigore all'Inter Miami. Dal dischetto si presenta 'El Pistolero' Luis Suarez, che trasforma il penalty rivelatosi poi decisivo per la vittoria. L'attaccante uruguaiano, nell'esultanza, ha dedicato il gol proprio a Berterame, mostrando la maglia del compagno durante la celebrazione del gol, raccogliendo gli applausi dello stadio e dei tifosi. Nelle ore successive all'incidente sono arrivate notizie incoraggianti direttamente dall'Inter Miami, che ha confermato come il giocatore sia infatti stato dimesso dall'ospedale, riportando solo lesioni alla spalla sinistra e al naso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Italiano
Italia, lo sfogo di Pirlo: "Una gogna mediatica, mi sono state attribuite convinzioni inesatte"
Calciomercato
Nuova avventura per Mathieu Valbuena: a 41 anni giocherà nella seconda divisione maltese
Calcio Estero
Neymar nella bufera: tensione nello spogliatoio del Santos e lite con i compagni
Calcio Italiano
Lutto per Luciano Spalletti: è scomparsa mamma Ilva, aveva 93 anni
Calcio Estero
Ancora guai per Mudryk: sequestrati 2.5 milioni di euro per una presunta violazione sui diritti d'immagine
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti