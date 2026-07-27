Attimi di grande apprensione in MLS per German Berterame. L'attaccante dell'Inter Miami è stato costretto a lasciare il campo in ambulanza dopo un durissimo scontro di gioco con un avversario. Ecco cosa è successo e cosa emerge sulle condizioni del giocatore.

Paura per Berterame: la ricostruzione del duro impatto

Momenti di forte tensione durante la sfida di MLS traAl minuto 70, l'attaccanteè rimasto coinvolto in unscontro aereo con il difensorementre cercava di colpire di testa il pallone in area di rigore. Dopo il contatto, il centravanti è caduto pesantemente al suolo rimanendo immobile e facendo immediatamente scattaretra compagni e avversari. I sanitari sono intervenuti tempestivamente e, vista la dinamica dell'incidente, è stato necessario l'ingresso dell'direttamente sul terreno di gioco. Dopo diversi minuti di cure, Berterame è stato trasportato inper sottoporsi agli accertamenti del caso.

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: il tedesco Berterame dell'Inter Miami festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante un'amichevole tra Barcellona SC e Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Il tecnico Hoyos rassicura: "Sta bene ed è cosciente"

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Suarez segna il rigore e dedica il gol al compagno

Al termine dell'incontro è stato l'allenatore dell'Inter Miami,, atifosi e addetti ai lavori sulle condizioni del giocatore. Come riportato infatti da ESPN e confermato anche dal club, il tecnico ha dichiarato: "Berterame si sta riprendendo, sta bene ed è cosciente. La sua famiglia è stata informata di tutto ed è tranquilla. Il colpo è stato molto forte e ci ha spaventati, ma ora è sotto osservazione in clinica per degli esami". Le parole dell'allenatore hanno quindi contribuito ad abbassare la tensione dopo immagini che avevano suscitato grandeL'episodio è stato giudicato falloso dall'arbitro, che dopo la revisione ha assegnato unall'Inter Miami. Dal dischetto si presenta 'El Pistolero', che trasforma il penalty rivelatosi poi decisivo per la vittoria. L'attaccante uruguaiano, nell'esultanza, ha dedicato il gol proprio a, mostrando la maglia del compagno durante ladel gol, raccogliendo glidello stadio e dei tifosi. Nelle ore successive all'incidente sono arrivate notizie incoraggianti direttamente dall'Inter Miami, che ha confermato come il giocatore sia infatti statodall'ospedale, riportando solo lesioni alla spalla sinistra e al naso.