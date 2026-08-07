Gli intrecci del mercato internazionale
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Il Paris Saint-Germain fa saltare il banco del calciomercato estivo e acquista ufficialmente il talento Maghnes Akliouche. Il club parigino versa l'incredibile cifra di 50 milioni di euro nelle casse del Monaco. L'addio del promettente giocatore francese lascia un vuoto tecnico enorme nel reparto offensivo del club del Principato. Il tecnico Filipe Luis esprime a chiare lettere la necessità assoluta di inserire in rosa un nuovo esterno destro. L'allenatore detta la linea alla società durante l'intervista rilasciata ai media subito dopo il successo ottenuto contro il Getafe. La dirigenza monegasca si muove con estrema rapidità per colmare subito la lacuna tattica. Il club individua il profilo ideale in Farès Ghedjemis, vera e propria rivelazione dell'ultima stagione di Serie B. Il noto portale transalpino Footmercato svela l'interesse concreto per il talentuoso calciatore.
I numeri del talento e la chiamata in NazionaleL'ala mancina classe 2002 chiude un'annata da assoluto e indiscusso protagonista con la maglia del Frosinone. Il ventitreenne domina letteralmente il campionato cadetto e vince il prestigioso premio di miglior giocatore della Serie B. Il ragazzo conquista il trofeo grazie a un bottino straordinario di 15 gol segnati e 3 assist vincenti. Queste prestazioni eccezionali valgono al talento la meritatissima chiamata della Nazionale algerina. Il giocatore corona un grande sogno sportivo e strappa la convocazione ufficiale per i Mondiali del 2026. Questo rendimento clamoroso e continuativo trasforma l'attaccante nella priorità assoluta del club monegasco per raccogliere la pesante eredità di Akliouche.
Le cifre della trattativa e l'imminente rilancioI vertici monegaschi passano immediatamente all'azione e presentano una prima offerta formale alla società ciociara. Il club del Principato mette subito sul piatto 7 milioni di euro fissi più 2 milioni di bonus extra. Il Frosinone rifiuta prontamente la proposta economica e rispedisce il primo assalto al mittente senza alcuna esitazione.
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