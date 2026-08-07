Il Paris Saint-Germain fa saltare il banco del calciomercato estivo e acquista ufficialmente il talento Maghnes Akliouche. Il club parigino versa l'incredibile cifra di 50 milioni di euro nelle casse del Monaco. L'addio del promettente giocatore francese lascia un vuoto tecnico enorme nel reparto offensivo del club del Principato. Il tecnico Filipe Luis esprime a chiare lettere la necessità assoluta di inserire in rosa un nuovo esterno destro. L'allenatore detta la linea alla società durante l'intervista rilasciata ai media subito dopo il successo ottenuto contro il Getafe. La dirigenza monegasca si muove con estrema rapidità per colmare subito la lacuna tattica. Il club individua il profilo ideale in Farès Ghedjemis, vera e propria rivelazione dell'ultima stagione di Serie B. Il noto portale transalpino Footmercato svela l'interesse concreto per il talentuoso calciatore.

I numeri del talento e la chiamata in Nazionale

L'ala mancina classechiude un'annata da assoluto e indiscusso protagonista con la maglia del. Il ventitreenne domina letteralmente il campionatoe vince il prestigioso premio di miglior giocatore della. Il ragazzo conquista il trofeo grazie a un bottino straordinario die 3 assist vincenti. Queste prestazioni eccezionali valgono al talento la meritatissima chiamata della. Il giocatore corona un grande sogno sportivo e strappa la convocazione ufficiale per idel 2026. Questo rendimento clamoroso e continuativo trasforma l'attaccante nella priorità assoluta del club monegasco per raccogliere la pesante eredità di

GENOVA, ITALIA - 27 MARZO: Farès Ghedjemis (Algeria) in azione durante l'amichevole internazionale tra Algeria e Guatemala allo stadio Luigi Ferraris, il 27 marzo 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Le cifre della trattativa e l'imminente rilancio

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I vertici monegaschi passano immediatamente all'azione e presentano una primaformale alla società ciociara. Il club delmette subito sul piattodi euro fissi più 2 milioni di bonus extra. Ilrifiuta prontamente laeconomica e rispedisce il primo assalto al mittente senza alcuna esitazione.Il direttore generalenon si arrende di fronte all'ostacolo e confida di chiudere l'interacon un nuovodecisivo nelle prossime caldissime ore. La tanto attesa fumata bianca per l'acquisto dell'internazionale algerino potrebbe arrivare per una cifra complessiva attorno aidi euro.