Il Bayer Leverkusen prepara un'offerta ufficiale per Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo non chiede la cessione e vuole restare fedele al Napoli

Francesco Intorre
SSC Napoli Training Camp

I tifosi del Napoli accolgono Allegri con "Chi non salta juventino è"

Miguel Gutierrez accende il calciomercato internazionale e infiamma in maniera prepotente questi ultimi giorni di frenetiche trattative. L'esperto di mercato Fabrizio Romano lancia un'indiscrezione pesantissima che scuote l'ambiente azzurro. Il Bayer Leverkusen ha pronto un assalto totale e vuole presentare a stretto giro un'offerta ufficiale al Napoli. I dirigenti tedeschi hanno individuato il brillante terzino sinistro spagnolo come il profilo tecnico ideale per rinforzare la propria corsia esterna in vista della prossima e imminente stagione sportiva. Il club della Bundesliga fiuta il grande colpo e prepara i documenti finanziari per tentare di convincere la dirigenza partenopea a cedere il proprio prezioso gioiello difensivo.

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La posizione del giocatore e il patto con Allegri

La forte società tedesca spinge il piede sull'acceleratore e vuole passare rapidamente dalle semplici manifestazioni d'interesse ai fatti concreti, formulando una vera e propria proposta milionaria per strappare il giocatore al campionato italiano. Dal canto suo, però, Gutierrez frena bruscamente gli entusiasmi teutonici. Il difensore non chiede assolutamente la cessione e non esercita alcuna pressione psicologica o mediatica per cambiare casacca. Il ragazzo apprezza profondamente il progetto tecnico in corso e garantisce la massima disponibilità a proseguire la propria esperienza in azzurro agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Il solido legame tra il talento iberico e l'allenatore livornese consolida le fondamenta della retroguardia campana, allontanando per il momento lo spettro di un doloroso addio.

Gutierrez Bayer Leverkusen
DIMARO, ITALIA - 22 LUGLIO: Miguel Gutierrez della SSC Napoli in azione durante l'amichevole precampionato tra SSC Napoli e SS Arezzo alla SKI.IT Arena, il 22 luglio 2026 a Dimaro, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

La palla passa alla dirigenza azzurra

La scelta definitiva resta quindi saldamente nelle mani della dirigenza del Napoli. I vertici della squadra partenopea valuteranno con estrema attenzione l'eventuale proposta economica del Bayer Leverkusen per stabilire la strada migliore da percorrere. Il club deciderà a breve giro di posta se incassare un corposo tesoretto e privarsi di uno dei giocatori più apprezzati dell'intero reparto arretrato, oppure se respingere con forza l'assalto dei tedeschi. Trattenere il difensore significherebbe blindare le ambizioni della società e confermare Gutierrez come elemento imprescindibile e fondamentale per il complesso scacchiere tattico di Allegri. L'intera tifoseria attende la contromossa del presidente, mentre il talentuoso terzino continua a sudare sul campo di allenamento, focalizzato unicamente sui grandi obiettivi stagionali del Napoli.

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