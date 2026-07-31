Il Bayer Leverkusen prepara un'offerta ufficiale per Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo non chiede la cessione e vuole restare fedele al Napoli
I tifosi del Napoli accolgono Allegri con "Chi non salta juventino è"
Miguel Gutierrez accende il calciomercato internazionale e infiamma in maniera prepotente questi ultimi giorni di frenetiche trattative. L'esperto di mercato Fabrizio Romano lancia un'indiscrezione pesantissima che scuote l'ambiente azzurro. Il Bayer Leverkusen ha pronto un assalto totale e vuole presentare a stretto giro un'offerta ufficiale al Napoli. I dirigenti tedeschi hanno individuato il brillante terzino sinistro spagnolo come il profilo tecnico ideale per rinforzare la propria corsia esterna in vista della prossima e imminente stagione sportiva. Il club della Bundesliga fiuta il grande colpo e prepara i documenti finanziari per tentare di convincere la dirigenza partenopea a cedere il proprio prezioso gioiello difensivo.
La posizione del giocatore e il patto con AllegriLa forte società tedesca spinge il piede sull'acceleratore e vuole passare rapidamente dalle semplici manifestazioni d'interesse ai fatti concreti, formulando una vera e propria proposta milionaria per strappare il giocatore al campionato italiano. Dal canto suo, però, Gutierrez frena bruscamente gli entusiasmi teutonici. Il difensore non chiede assolutamente la cessione e non esercita alcuna pressione psicologica o mediatica per cambiare casacca. Il ragazzo apprezza profondamente il progetto tecnico in corso e garantisce la massima disponibilità a proseguire la propria esperienza in azzurro agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Il solido legame tra il talento iberico e l'allenatore livornese consolida le fondamenta della retroguardia campana, allontanando per il momento lo spettro di un doloroso addio.
La palla passa alla dirigenza azzurraLa scelta definitiva resta quindi saldamente nelle mani della dirigenza del Napoli. I vertici della squadra partenopea valuteranno con estrema attenzione l'eventuale proposta economica del Bayer Leverkusen per stabilire la strada migliore da percorrere. Il club deciderà a breve giro di posta se incassare un corposo tesoretto e privarsi di uno dei giocatori più apprezzati dell'intero reparto arretrato, oppure se respingere con forza l'assalto dei tedeschi. Trattenere il difensore significherebbe blindare le ambizioni della società e confermare Gutierrez come elemento imprescindibile e fondamentale per il complesso scacchiere tattico di Allegri. L'intera tifoseria attende la contromossa del presidente, mentre il talentuoso terzino continua a sudare sul campo di allenamento, focalizzato unicamente sui grandi obiettivi stagionali del Napoli.
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