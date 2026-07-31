Miguel Gutierrez accende il calciomercato internazionale e infiamma in maniera prepotente questi ultimi giorni di frenetiche trattative. L'esperto di mercato Fabrizio Romano lancia un'indiscrezione pesantissima che scuote l'ambiente azzurro. Il Bayer Leverkusen ha pronto un assalto totale e vuole presentare a stretto giro un'offerta ufficiale al Napoli. I dirigenti tedeschi hanno individuato il brillante terzino sinistro spagnolo come il profilo tecnico ideale per rinforzare la propria corsia esterna in vista della prossima e imminente stagione sportiva. Il club della Bundesliga fiuta il grande colpo e prepara i documenti finanziari per tentare di convincere la dirigenza partenopea a cedere il proprio prezioso gioiello difensivo.

La posizione del giocatore e il patto con Allegri

La forte società tedesca spinge il piede sull'acceleratore e vuole passare rapidamente dalle semplici manifestazioniai fatti concreti, formulando una vera e propriamilionaria per strappare il giocatore al campionato italiano. Dal canto suo, però,frena bruscamente gli entusiasmi teutonici. Il difensore non chiede assolutamente lae non esercita alcuna pressione psicologica o mediatica per cambiare casacca. Il ragazzo apprezza profondamente il progetto tecnico in corso e garantisce la massimaa proseguire la propria esperienza in azzurro agli ordini di mister Massimiliano. Il solido legame tra il talento iberico e l'allenatore livornese consolida le fondamenta della retroguardia campana, allontanando per il momento lo spettro di un doloroso addio.

DIMARO, ITALIA - 22 LUGLIO: Miguel Gutierrez della SSC Napoli in azione durante l'amichevole precampionato tra SSC Napoli e SS Arezzo alla SKI.IT Arena, il 22 luglio 2026 a Dimaro, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

La palla passa alla dirigenza azzurra

La scelta definitiva resta quindi saldamente nelle mani della dirigenza del. I vertici della squadra partenopea valuteranno con estrema attenzione l'eventuale proposta economica delper stabilire la strada migliore da percorrere. Il club deciderà a breve giro di posta se incassare un corposoe privarsi di uno dei giocatori più apprezzati dell'intero reparto arretrato, oppure se respingere con forza l'assalto dei tedeschi. Trattenere ilsignificherebbe blindare le ambizioni della società e confermarecome elemento imprescindibile e fondamentale per il complesso scacchiere tattico di. L'intera tifoseria attende la contromossa del presidente, mentre il talentuoso terzino continua a sudare sul campo di allenamento, focalizzato unicamente sui grandi obiettivi stagionali del