Il ventisettenne Facundo Medina anima la sessione estiva di calciomercato e completa il trasferimento dal Marsiglia al Bayer Leverkusen per ben 25 milioni di euro. Il difensore argentino entra dalla panchina al 70' durante la finale dei Mondiali del 2026 contro la Spagna. L'Argentina perde però la partita e il giocatore esce in lacrime dal rettangolo verde con la medaglia d'argento al collo. Pochi giorni dopo la finalissima, esattamente il 19 luglio, Medina si reca da un gommista vicino Buenos Aires per riparare una gomma bucata. Durante l'attesa nell'officina, il calciatore beve tranquillamente il mate insieme alla sua compagna.

I simboli sul mate e il pippone complottista

Ildell'officina nota improvvisamente i simboli dellaargentina incisi sulla zucca per il mate, sulla cannuccia e sul thermos. Il gommista nonassolutamente il membro dellae attacca un lunghissimo discorso. L'uomo definisce i giocatori dei veri e proprie li accusa di aver rinunciato volutamente a giocare la, buttando via il Mondiale per oscuri motivi.decide di non rivelare la sua reale identità e sta simpaticamente al gioco. Il difensore stimola l'interlocutore per quasi un'ora e trattiene a stento le risate, mentre ilelabora le sue incredibili teorie delsulla clamorosa disfatta argentina.

EZEIZA, ARGENTINA - 18 MARZO: Facundo Medina dell'Argentina salta durante una sessione di allenamento il 18 marzo 2025 a Ezeiza, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La scoperta, le lacrime e la battuta della madre

La surreale vicenda subisce un colpo di scena quando una vicina esce dallaall'angolo, riconoscee avvisa immediatamente ladel gommista. Alla scoperta della clamorosa notizia, ilsi fa da parte e inizia a piangere per la fortissima. Il difensore argentino si avvicina, loe gli assicura la totale volontà della squadra di vincere il. Il calciatore chiude il siparietto scherzando apertamente e confessa di aver fatto tutto questo solo per non pagare il conto dell'officina. Infine, l'exrivela un altroesilarante. Persino suanutriva deisulla regolarità del match, costringendolo a zittirla chiedendole di smetterla di dire sciocchezze.